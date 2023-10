Ciò che vi stiamo per raccontare potrebbe entrare davvero nella storia della televisione. In questi giorni si parla di Ballando con le stelle con una certa insistenza, visto che la prima puntata del 21 ottobre si avvicina sempre più. Ma soprattutto Milly Carlucci ha rotto il silenzio in relazione alle ultime voci che coinvolgono Papa Francesco e la sua trasmissione. E lei ha fornito un suo personale giudizio su una cosa che sarebbe clamorosa, se confermata poi ufficialmente.

Ballando con le stelle, Milly Carlucci e Papa Francesco: un trio decisamente insolito che potrebbe però favorire qualcosa di incredibile. E c’è una motivazione ben specifica dietro queste indiscrezioni, infatti ad essere tirato in ballo è anche un altro protagonista del programma di Rai1. Ma andiamo a scoprire insieme cosa ha affermato la conduttrice e cosa potremmo aspettarci dal Pontefice nelle prossime settimane.

Leggi anche: “Non entra nel programma”. Ballando con le stelle 2023, l’annuncio di Milly Carlucci mette fine a tutto





Ballando con le stelle e Milly Carlucci, la voce clamorosa su Papa Francesco

In attesa di presentare Ballando con le stelle, Milly Carlucci ha deciso di rilasciare un’intervista al settimanale DiPiù e una delle domande non poteva non coinvolgere Papa Francesco. Sono ormai giorni che si parla insistentemente del Santo Padre per una ragione molto importante. Lei ovviamente sarebbe felicissima se fosse tutto vero e si attendono anche eventuali comunicazioni dal Vaticano, che per ora non sono arrivate.

Secondo gli ultimi rumor, un telespettatore di Ballando potrebbe essere proprio il Papa per via della sua amicizia con l’attore Lino Banfi, che è uno dei concorrenti della trasmissione. Milly, interpellata sul tema, ha esclamato: “Ne sarei onorata. Posso garantirle che la nostra è una trasmissione che parla e si rivolge a tutti. Sapere che il Papa potrebbe essere uno dei nostri telespettatori è una bella responsabilità comunque, ma anche motivo di gioia. Io amo Papa Francesco”.

Quando Lino Banfi ha perso sua moglie Lucia, Bergoglio gli scrisse una lettera per mostrare la sua vicinanza: “Caro fratello, nell’apprendere la notizia della scomparsa di Lucia, porgo a te e alla tua famiglia le mie condoglianze, assicurando la preghiera di suffragio per la sua anima”, fu questo uno stralcio della stessa.