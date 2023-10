Ballando con le stelle 2023, arriva la decisione. La nuova stagione del talent show di Milly Carlucci è pronta a ripartire, proiettando il pubblico italiano in una dimensione sempre unica e magica. Un cast denso di nomi gettonatissimi come quello di Carlotta Mantovan che solo di recente ha confermato la sua partecipazione: il programma di Milly Carlucci sta alzando l’asticella delle aspettative. Ma cosa accade in al tavolo della giuria? Ecco la notizia uscita nelle ultime ore che tira in ballo un altro nome vip d’eccellenza tanto chiacchierato sulle pagine di gossip.

Sonia Bruganelli fuori da Ballando con le stelle. Cosa accadrà nel tavolo della giuria? Sembra che i volti della scorsa edizione sarebbero pronti a riprendere la loro postazione. Insomma, la notizia non prevede grandi stravolgimenti. Fatta fuori dunque la tanto chiacchierata partecipazione di Sonia Bruganelli e Barbara d’Urso. Nel turbinio della confusione, sarebbe stata proprio la padrona di casa a rivelare qualche dettaglio in più.

Leggi anche: “Lo faccio per un motivo”. Carlotta Mantovan a Ballando con le Stelle, la verità: perché ha detto ‘sì’ a Milly Carlucci





Sonia Bruganelli fuori da Ballando con le stelle. I motivi spiegati da Milly Carlucci

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Chi Magazine, sarebbe stata Milly Carlucci a rivelare al pubblico come stanno realmente le cose e il motivo per cui le due vip non sarebbero state selezionate per rientrare nel cast dei giurati. “Sono due donne che stimo moltissimo, ma al momento si tratta solamente di mero gossip da social”, sono state le parole di Milly.

“Trovare e mantenere l’equilibrio dopo quattro ore di diretta e dopo sette anni di seguito non è affatto semplice. Inoltre, cosa non fa poco, molte giurie sono guidate da un “phonak”, mentre la nostra no. Sono tutti a briglie sciolte, nel rispetto del pubblico e dei concorrenti”, ha ulteriormente sottolineato la padrona di casa di Ballando con le stelle.

Per quanto riguarda il cast dei concorrenti,le conferme giunte al momento confermano la presenza dei concorrenti in coppia con i professionisti di ballo: Carlotta Mantovan – Moreno Porcu, Teo Mammucari – Anastasia Kuzmina, Simona Ventura – Samuel Peron, Rosanna Lambertucci – Simone Casula, Paola Perego – Angelo Madonia, Lorenzo Tano – Lucrezia Lando, Wanda Nara – Pasquale La Rocca, Ricky Tognazzi – Tove Villfor, Lino Banfi – Alessandra Tripoli, Antonio Caprarica – Maria Ermachkova, Giovanni Terzi – Giada Lini

Sara Croce – Luca Favilla.