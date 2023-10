Wanda Nara spiega perché è andata a “Ballando con le Stelle“. Nelle ultime settimane si è molto parlato della moglie di Mauro Icardi e non per motivi legati al gossip. La soubrette argentina ha infatti scoperto di essere malata. In una intervista al Corriere della Sera ha spiegato cosa ha provato quando l’ha saputo: “È stata una svolta totalmente imprevista. Sto cercando di vivere con la stessa forza di prima, valorizzando ogni giorno la vita. Pensavo da sempre che niente conta più della salute, ora, ovviamente, di più”.

Sulla sua esperienza a “Ballando con le Stelle” Wanda Nara ha detto: “Il ballo non è il mio campo, per questo credo sia una sfida importante. Mi spaventa non essere all’altezza della persona che ho accanto. Credo che il pubblico italiano mi conosca per essere la moglie e la manager di Mauro Icardi. Sono molto di più. Lavoro da quando avevo 5 anni, per amore ho lasciato tutto. Volevo essere una madre presente e lo sono stata. Ho condotto Masterchef argentina per 6 mesi. Ho vinto un premio e il giorno dopo dovevo viaggiare a Milano”.

Leggi anche: “Cosa ho fatto quando ho scoperto di avere la leucemia”. Wanda Nara, la confessione





Wanda Nara, la malattia e la partecipazione a Ballando con le Stelle

Wanda Nara ha raccontato: “Ho fatto delle analisi di routine, i valori erano strani. Mi hanno ricoverata e abbiamo iniziato a vedere delle cose. Ho acceso la tv in ospedale e c’era “Wanda ha questa malattia” (leucemia, ndr). Io piangevo perché non sapevo che cosa avevo. Quando ho saputo di più, i bambini erano molto tristi. Quando mi è arrivata la proposta di Ballando, ci abbiamo pensato, abbiamo seguito ciò che mi stanno dicendo i medici, sto facendo un trattamento e i miei medici mi hanno detto che potevo partecipare”.

La manager e showgirl ha quindi rivelato cosa le hanno detto le figlie: “Penso sia un esempio per i miei bambini. Le mie bambine più piccole mi hanno invitato ad andare a ballare. Anche per quello ho scelto di fare Ballando. Lo faccio per dimostrare che sto bene”. E a giudicare dal risultato il suo impegno ha dato buonissimi frutti.

La performance di Wanda Nara al fianco di Pasquale La Rocca “è stata di alto livello, poteva essere la finale” ha commentato Carolyn Smith. Giudizio confermato da Selvaggia Lucarelli che ha detto: “Pretendo da Pasquale, visto che mi sembra che la stoffa ci sia, che la faccia ballare. Deve fare un passo indietro e far ballare Wanda. Abbiamo visto la clip di presentazione e c’era tutto dentro: l’infanzia, il racconto di come sei diventata Wanda Nara, i figli, Mauro Icardi, tu che ti asciughi le lacrime con il diamante da 8 mila carati. Ti amo già ma voglio verità, voglio capire cosa c’è dentro di te.

“Ce la dobbiamo fare”. Wanda Nara e la malattia, la confessione dopo la decisione su Ballando