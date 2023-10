Wanda Nara: “Cosa ho fatto quando ho scoperto della leucemia”. La famosa soubrette argentina si confessa al Corriere della Sera. La moglie di Mauro Icardi ripercorre gli ultimi mesi della sua vita e va anche oltre con un’intervista fiume a tutto tondo. Ma stupisce tuttavia quello che racconta al Corriere quando si parla della sua malattia. Wanda, che sta per debuttare a Ballando con le Stelle insieme a Milly Carlucci, inizia parlando della madre: “Mia mamma faceva l’attrice, in Argentina”.

Poi dice Wanda Nara: “Quando ho conosciuto mio papà si è innamorata, ma lui le ha detto: io non voglio sposare un’attrice. Così lei, per amore, ha lasciato la sua carriera. Ma la ferita è rimasta. Queste sono le cose che le donne non dovrebbero mai fare, non è giusto”. Poi sul programma della Carlucci ammette: “Il ballo non è il mio. Avevo paura ma Milly mi chiama all’inizio di ogni stagione, da quindici anni”.





Wanda Nara: “Cosa ho fatto quando ho scoperto della leucemia”

E ancora Wanda Nara: “La prima volta non ero ancora famosa in Italia. Ero appena arrivata a Catania. Ora ho deciso che era il momento di mettermi in gioco”. E sulla leucemia ammette: “È stata una svolta totalmente imprevista. Sto cercando di vivere con la stessa forza di prima, valorizzando ogni giorno la vita. Pensavo da sempre che niente conta più della salute, ora, ovviamente, di più”.

Racconta Wanda Nara: “E voglio stare con la gente che amo, non farmi problemi per cavolate, quella è la cosa più importante. Ho avuto i pensieri più brutti, soprattutto da mamma. Ma è anche il motivo che mi ha fatto reagire in fretta: sento di essere il motore della mia famiglia, se cado io cadono tutti, tipo domino”.

Si tratta per fortuna di una diagnosi precoce per Wanda Nara: “Rende tutto più gestibile. Ero molto stanca e dovendo fare un viaggio mi sono fatta delle analisi, senza un perché. Dopo l’esito sono stata ferma un paio di giorni. Ho dovuto capire la situazione. Ora cerco di viverla valorizzando di più ogni attimo della mia vita. Ma credo molto in Dio e penso che questo sia quello che tocca a me. Mi piace prendermi cura della mia famiglia enorme e va bene se tutti si appoggiano a me”.

