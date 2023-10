Wanda Nara ha rotto il silenzio e ha deciso di parlare della sua malattia, ma in particolare dei suoi figli che ovviamente le hanno provocato una reazione molto forte. La showgirl argentina è pronta anche per una nuova esperienza televisiva, infatti a partire dal prossimo 21 ottobre la vedremo come concorrente nella trasmissione Ballando con le stelle. Dopo tanta fatica, Milly Carlucci ce l’ha fatta a strapparle il sì e l’avrà quindi nel cast.

Un corteggiamento durato a lungo, che si è concluso nel migliore dei modi. Wanda Nara, a proposito della malattia, ha anche ammesso al settimanale Oggi che ci sono persone decisamente terribili: “Esiste la gente cattiva, non puoi farci nulla. Ai miei cinque bambini sto insegnando a essere forti, voglio che crescano con la corazza che mi sono fatta io. Non ho mai ‘giocato’ con la malattia, soprattutto perché sono una mamma e so che le bugie ti tornano indietro, come i boomerang. Il problema è che se non ti vedono ‘inchiodata’ a un letto, in ospedale, moribonda, senza capelli, pensano che stai bene“.

Leggi anche: “Le cure funzionano”. Wanda Nara e la malattia, nuove rivelazioni prima di Ballando con le stelle





Wanda Nara e la sua malattia, il dramma: “I miei figli mi chiedono se sto morendo”

Wanda Nara, sempre in riferimento alla malattia che l’ha colpita, ha aggiunto: “Ma che ne sanno di come sto, delle medicine che prendo, della paura che mi viene quando mi fermo?”. Poi, sempre al settimanale Oggi, ha svelato perché ha deciso di accettare la proposta di Ballando con le stelle: “C’è il dottor Pavlovsky che vigila su di me da Buenos Aires e mi dice quel che posso e non posso fare. Gli sforzi, la tensione, la gara, gli allenamenti, li posso sopportare. Sono qui anche per mandare un messaggio di normalità ai miei figli. Vedono che ho grinta, che non sto chiusa in casa, che posso saltare, fare le piroette. Spero capiscano che la mamma è invincibile“.

Certamente il racconto più struggente fatto dalla moglie di Mauro Icardi è sui figli, che le chiedono e hanno chiesto anche alla sorella di Wanda se la loro madre stia per perdere la vita: “Io non avevo ancora i risultati dei miei esami e lui lo ha detto al Paese e quindi anche ai miei figli. Nel telefono ho questa chat che mi spezza il cuore. Me l’ha girata mia sorella Zaira. C’è uno dei miei figli che le scrive: ‘Zia, dimmi la verità, la mamma sta morendo e non ce lo dice’“.

Wanda Nara ha tre figli concepiti con l’ex Maxi Lopez, che si chiamano Valentino, Constantino e Benedicto. Poi con Icardi ha avuto due figlie, ovvero Francesca ed Isabella. Ed è proprio per loro che lei si mostrerà forte e parteciperà con grande dedizione al programma Rai.