Wanda Nara, gli ultimi aggiornamenti sulla malattia. Milly Carlucci ha voluto fortemente la moglie di Mauro Icardi in vista della nuova edizione di Ballando con le Stelle, in partenza proprio a ottobre su Rai 1. E proprio commentando gli altri concorrenti, Wanda Nara conferma la sua presenza e dice: “Milly si è dimenticata di me, nessuno ha detto che sarà facile, ma ce la faremo”, riferendosi chiaramente alla malattia. La moglie di Mauro Icardi ha aperto inoltre un nuovo canale Instagram dal titolo Wanda Backstage.

La malattia di Wanda Nara, la situazione oggi. Per lei questa non è la prima volta nel programma di Milly Carlucci, aveva già partecipato l’anno scorso, quando fu ballerina per una notte insieme al maestro Antonio Berardi. All’epoca la padrona di casale propose di partecipare all’edizione 2023. Wanda Nara allora non si tirò indietro ma non disse neanche di sì. Quel sì adesso però è arrivato forte e chiaro.

La malattia di Wanda Nara, la situazione oggi. La scoperta delle ultime ore

Ma Wanda Nara come riuscirà a fare fronte ai prossimi impegni lavorativi? Ovviamente l’attenzione non può che cadere sulle sue condizioni di salute. “Sono già a casa, in attesa di altri esami e sto seguendo le indicazioni dei professionisti che mi seguono. Rimarrà nella mia sfera personale, soprattutto per proteggere i miei figli”, ha scritto Wanda Nara tempo fa. Ormai sono circa un paio di mesi che l’imprenditrice si sottopone alle dovute cura.

I dubbi sono sulla possibiltà che l’imprenditrice possa essere andata incontro a una leucemia. Tutte ipotesi che al momento non vanno incontro a una conferma da parte della diretta interessata: “È un orrore che leggano cose su internet, non è giusto”, sono state le dichiarazioni di Wanda Nara a proposito della segretezza della patologia di cui soffre.

Ma tutti hanno mostrato una certa curiosità quando l’imprenditrice ha reso nota la foto che mostra alcune provette per la raccolta di sangue necessaria alle analisi alle quali si sottopone ormai di frequente. Ma dunque qual è la verità sulla malattia? A fare uscire alcuni dettagli in più lo stilista argentino Kennys Palacios, che davanti alle telecamere di Los Ángeles de la Mañana ha riferito: “sta meglio grazie alle cure ed è per questo che è tornata in Argentina. I medici stanno monitorando le cure che sta seguendo in Turchia” aggiungendo che “le fa ogni settimana e per fortuna stanno funzionando“.