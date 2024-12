“Si sono baciati”. Sembra proprio che dentro la Casa del Grande Fratello si nato un nuovo amore. La coppia ha superato ogni esitazione la scorsa notte, e il video di questo momento dolcissimo è immediatamente diventato virale online. Hanno provato a nascondersi per ritagliarsi un po’ di intimità, ma, com’era prevedibile, è stato impossibile. Con il volto celato sotto una coperta, i due inquilini si sono abbandonati alle tenerezze.

L’edizione 2024 del Grande Fratello sta regalando al pubblico di Canale 5 molte storie d’amore e passione. In pochi mesi si sono già formate diverse coppie. La prima, e forse la più chiacchierata, è quella tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Subito dopo, è stato il turno di Luca Giglioli, detto “Giglio”, e Yulia Bruschi, seguiti da Mariavittoria Minghetti e Tommaso Bruschi. L’elenco sembra destinato ad allungarsi, viste le ultime novità.

Javier Martinez e Chiara Cainelli, sempre più vicini. Il pallavolista argentino, dopo giorni di corteggiamento, ha finalmente deciso di rompere gli indugi con la bella trentina 25enne. I due condividono anche un’esperienza passata, avendo entrambi partecipato a Uomini e Donne.

Dopo il bacio, i due hanno scambiato alcune confidenze sulle loro sensazioni: “Posso farti una domanda? In questo momento, dentro la tua testa c’è confusione?”, ha chiesto Javier. E lei ha risposto: “Non ho dubbi fuori, ma qui sì, un po’. Non su di te come persona, ma su quello che posso provare. Non sono abituata, non sei il mio tipo. Ti conosco, ma non abbastanza. Non vorrei trovarmi in una situazione in cui mi lascio andare e poi non è come mi aspetto. Non voglio buttarmi su qualcuno troppo in fretta, sono qua da pochissimo”.

Javier, comprensivo, ha replicato: “Ti capisco in pieno. Al tuo posto, avrei reagito allo stesso modo”.

#Javier l'esempio di come si ragiona e si agisce nella costruzione di un rapporto sano, il principio di rispetto e libertà alla base di tutto#javi7 #chiara #grandefratello#GranHermano pic.twitter.com/DHjhlud4SD — follia pura (@eccomi33) December 22, 2024

I commenti dei fan sui social si dividono. Alcuni telespettatori approvano il legame nascente tra Javier e Chiara, definendolo un esempio positivo: “Ecco come si costruisce un rapporto sano: rispetto e libertà alla base di tutto”, scrive un utente. Altri, invece, criticano: “Troppi ragionamenti, manca l’emozione”, commenta qualcuno sotto la clip del bacio, ormai virale. E c’è chi pensa che per Javier finirà come con Shaila Gatta:

“Si prenderà un altro palo”.