Maxime Mbanda è un nuovo concorrente del Grande Fratello. Il giocatore di rugby è entrato nella Casa durante la puntata di lunedì 16 dicembre del reality show condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi come opinioniste.Nella stessa puntata, sono entrate anche Stefania Orlando ed Eva Grimaldi.

Classe 1993, Maxime Mbanda, 31 anni, è nato a Roma e ha origini del Congo. Gioca a rugby fin da quando aveva 9 anni e nel 2016 ha debuttato nella nazionale italiana di rugby. Oltre alla sua carriera da rugbista, Maxime è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per meriti umanitari dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Grande Fratello, Maxime rivela cose dall’esterno a Shaila

Durante la pandemia da Covid-19, Maxime ha prestato servizio volontario per la Croce Gialla di Parma. Maxime Mbanda è sposato con Cristiana Conti e, dalla loro storia d’amore, sono nati due figli, Mata Leone e Celeste Matilde. Mentre Maxime e Shaila chiacchieravano in cucina, il concorrente ha lasciato sfuggire alcune rivelazioni su ciò che accade fuori dalla casa.

Su Twitter si legge infatti: “Shaila che chiede del ‘fuori’, ‘chi ti ha fatto cattiva impressione da fuori?’ Maxime: ‘Lorenzo. Sbruffone, maleducato, ho letto delle cose sui social…’. Poi aggiunge: ‘Comunque stasera alla pazza gioia, tutti che riportano cose da fuori come nulla fosse'”. “Peccato che sia stato censurato, chissà cosa ha detto Maxime, spero che Shaila si svegli finalmente”, si legge nei commenti.

In effetti, Maxime ha violato una delle regole più importanti del Grande Fratello, rivelando informazioni provenienti dal mondo esterno, cosa che avrebbe dovuto evitare. Nonostante questo, il pubblico sembra apprezzare il suo comportamento schietto e soprattutto il suo astio nei confronti di Lorenzo. Questo è stato evidente anche qualche giorno fa, quando Maxime ha confessato senza mezzi termini a Lorenzo di non trovarlo per niente simpatico.

Shaila che chiede del fuori, "chi ti ha fatto cattiva impressione da fuori?"

Maxime: "Lorenzo.🤣Sbruffone, maleducato, ho letto delle cose sui social…"

— Violett926 (@violett926) December 23, 2024

“Nel senso che mi stai ancora sul ca**o, ma hai qualcosa da capire”, aveva detto. Dopo aver ascoltato le parole di Maxime Javier Martinez, Emanuele Fiori e Luca Giglio non sono riusciti a trattenere e sono scoppiati a ridere, mentre Lorenzo era rimasto spiazzato.Il concorrente sembra riscuotere l’approvazione di molti spettatori, che lo vedono come un personaggio più autentico rispetto agli altri.