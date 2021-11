Milly Carlucci, momento nero. Si è saputo dopo la puntata di Ballando con le stelle

Una punta esplosiva quella andata in onda ieri di Ballando con le stelle, con Milly Carlucci che ha avuto il suo bel da fare per tenere la situazione sotto controllo. A far discutere soprattutto la sfuriata di Morgan. Il cantante dei Bluvertigo e la sua insegnante Alessandra Tripoli hanno ballato un coinvolgente samba che si è guadagnato una standing ovation da parte del pubblico in studio. Incassando però la bocciatura da parte di Selvaggia Lucarelli alla quale Morgan non l’ha mandata a dire.



Davanti a Milly Carlucci Morgan ci è andato pesante. “È evidente che non ha predisposizione per giudicare materie armonico-ritmiche. Perché lei è stonata e fuori tempo. Io sono un insegnante di musica”. Poco dopo Alessandra Mussolini – da tempo rivale di Selvaggia – ha supportato il cantante e ha anche smentito il suo presunto addio allo show di Rai Uno. Poi è stata la volta di Alessandra Tripoli che al contrario del resto della ciurma, ha provato a far capire alla giuria che Morgan si sta impegnando parecchio.





Milly Carlucci sconfitta nella gara degli ascolti



Un botta a riposta che non è bastato a Milly Carlucci per vincere la gara degli ascolti. Nella serata di ieri, sabato 13 novembre 2021, su Rai1 Ballando con le Stelle, in onda dalle 21.41 alle 24.59, ha conquistato 3.535.000 spettatori pari al 21.2% di share (il segmento iniziale Tutti in Pista, in onda dalle 20.41 alle 21.38, ha segnato il 19.6% con 4.320.000 spettatori).



Su Canale 5 Tú sí Que Vales, in onda dalle 21.43 alle 25.00, ha raccolto davanti al video 4.530.000 spettatori pari al 27.4% di share stracciando Milly Carlucci. Su Rai2 S.W.A.T. è stato seguito da 993.000 spettatori (4.6%) e Clarice da 456.000 (2.4%). Su Italia 1 I Simpson hanno intrattenuto 550.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha raccolto davanti al video 1.025.000 spettatori pari ad uno share del 5.4%.



Su Rete4 Agente 007 – La Spia che mi Amava totalizza un a.m. di 477.000 spettatori con il 2.5% di share. Su La7 Versailles ha registrato 307.000 spettatori con uno share dell’1.7%. Su Tv8 le Prove del Gran Premio di Formula 1 di San Paolo ha raccolto 632.000 spettatori con il 3%. Su Nove Il Male Vicino – L’Omicidio di Chicca Loffredo ha raccolto 272.000 spettatori e l’1.3% di share.