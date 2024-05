Per i fan di Amici 23 è arrivato poco fa un importante annuncio da parte di Holden. Joseph Carta è stato uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi. Non a caso il cantante è arrivato dritto alla finale. Nelle settimane scorse alcuni boomaker lo davano addirittura come possibile vincitore. Purtroppo per lui le cose sono andate diversamente, Holden infatti è stato eliminato quasi subito. Mentre a vincere è stata Sarah Toscano. Il giovane cantautore romano ha portato a casa comunque il premio delle radio.

Per Holden è stato un anno decisamente complicato. Difficile per uno spirito libero come lui sottostare alle regole di una scuola come quella di Amici. A volte si è duramente scontrato con i prof e con la produzione. Altre volte è Holden finito al centro delle polemiche perché secondo alcuni fan avrebbe avuto “privilegi” che invece non valevano per gli altri alunni.

Annuncio di Holden ai fan dopo la finale di Amici 23: “Ecco come sto adesso”

“Mi mancherai – aveva detto Maria De Filippi salutando Holden – mi mancherà chiacchierare con te, sei molto bravo, davvero”. “Vorrei usare questo momento per ringraziare tutti, sono cresciuto umanamente e professionalmente, è stato un percorso difficile, un viaggio incredibile, ma ho imparato tantissimo“, ha risposto Holden.

maria che esordisce con “mi mancherai” al maestro mi conferma quanto sia bello il mondo che nasconde holden dietro la sua riservatezza 🤍 ma chi sa guardare oltre l’aveva già capito #amici23 #holden pic.twitter.com/326URtvgGJ — 𝒩𝒾𝒸𝑜𝓁𝑒 🌙 (@trovarsi) May 18, 2024

Dopo la finale Holden non ha più parlato. Adesso invece ha deciso di rompere il silenzio. Via social spiega quale è il suo stato d’animo e annuncia l’uscita imminente del suo nuovo disco, omonimo tra l’altro.

“Domani a mezzanotte esce ‘Joseph’ e sembra impossibile a pensarci. Durante un percorso di così tanti mesi il tempo sembrava non passare mai e allo stesso tempo andare troppo di fretta, ma il giorno è arrivato e vorrei sfruttare questo momento per ringraziarvi per tutto l’amore e il supporto che ho ricevuto, che continua a sorprendermi ogni giorno”.

Come sta Holden? “So fomentatissimo, non vedo l’ora di suonare e cantare con voi. Da qui in poi inizia un nuovo viaggio, daje”.

Il messaggio di Holden ha fatto esplodere di gioia i fan di Amici, che non vedono l’ora di sentire il loro idolo esibirsi dal vivo. Sotto l’annuncio una valanga di commenti. E spuntano anche alcuni messaggi speciali, come quello di Rudy Zerbi, impaziente di ascoltare il disco.

l prof di Holden ad Amici ha scritto: “Tutti svegli fino alle 0,01”. E poi quelli degli amici, come Kumo: “Ti accompagniamo in questo viaggio” . “Joseph Casrta signori”, sentenzia invece con due parole un altro ballerino di amici 23 molto legato a Hoden, Nicholas Borgogni.