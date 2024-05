Dopo la finale di Amici 23 gli allievi hanno partecipato ad una festa dove, di solito, si svolgono le riprese. C’erano tutti tranne Holden. La sua assenza non è passata inosservata. Tanto che c’è stato chi non ha perso tempo ad attaccarlo senza preoccuparsi di andare a fondo alla questione: “Tutti a festeggiare Sarah e lui non c’era. Questo la dice lunga su chi è Holden. Adesso come la mettiamo? Siamo di nuovo noi quelli cattivi o c’è qualcosa che non va?”.

A proposito di Holden, il pubblico si è spaccato su di lui. Tra chi si dice soddisfatto della sua eliminazione prima del ballottaggio finale e chi, invece, lo difende: “La cosa brutta è che hanno fatto passare Holden per raccomandato solo perché figlio del marito di Laura quando lui è il più talentuoso là dentro”, scrive un fan arrabbiata.





Amici 23, Holden sparisce dalla festa post finale

E ancora: “L’unico che oltre ad essere autore delle sue canzoni si autoproduce! Là dentro di raccomandati ce ne sono tanti, ma non essendo associati a nomi importanti come quello di Laura Pausini si viene a sapere meno facilmente… Sarah l’hanno fatta passare per una partita da zero quando aveva già un contratto con l’universal (che è un colosso di casa discografica) e questo dice tutto”.

Durante la festa di ieri Mida, che ha saputo intrattenere il pubblico come nessuno (ma questo lo avevamo già visto durante le sue esibizioni). Il 25enne ha fatto cantare tutti con quello che è l’inno di questa edizione, Rossofuoco. Poi ha detto: “Fermi tutti, voglio dire una cosa. Adesso vorrei un casino per Sarah al mio tre una ragazza umile, brava che ha vinto meritatamente”.

Dustin oggi ha deciso di lavorare e noi amiamo vederlo 🍿 #Amici23 pic.twitter.com/c72wMHvt7Q — ᴏᴄᴄʜɪ ꜰᴜᴄꜱɪᴀ | apnea era🫧 (@occhiifucsia) May 19, 2024

Tantissimi applausi ma di Holden nessuna traccia. Poi si è scoperta la verità. Il cantante era uscito per farsi delle foto. Tra il cantante ed il resto del gruppo non c’è alcun attrito. Anzi, nel corso dei mesi il rapporto si è fatto sempre più forte.