Da naufrago a gieffino? Sono tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che una volta capitati dentro un reality finiscono per ‘assaggiarne’ anche altri. D’altra parte sempre di show si parla. E così la stessa parabola potrebbe toccare ad Aras Senol, l’attore turco fresco vincitore dell’Isola dei Famosi contro i pronostici che davano Edoardo Stoppa super favorito.

Un’esperienza entusiasmante, ma anche stancante quella dell’Isola, che ha confermato quanto il pubblico italiano apprezzi l’attore della soap opera Terra Amara, in onda su Canale 5. Adesso Aras Senol si presenta come uno dei protagonisti della televisione italiana ed è lecito chiedersi se lo vedremo in qualche altro reality a cominciare dal Grande Fratello. Domanda che Giulia Bertollini di SuperGuidaTV ha fatto al diretto interessato.

Aras Senol risponde sulla partecipazione al Grande Fratello

Un po’ a sorpresa l’attore turco afferma che sente l’Italia come sua seconda casa, ma allo stesso tempo non ha intenzione di entrare nella Casa del Grande Fratello: “Se dopo L’Isola dei Famosi farò anche il Grande Fratello? No, per me i reality sono finiti – ha precisato Aras Senol – L’ho fatto una volta nella mia vita e mi basta perché sono un attore e mi piace il mio lavoro ora il mio sogno è di recitare in serie tv o film in Italia, ma so che prima però dovrei migliorare il mio italiano”.

Di sicuro non sarà la pur ben nota difficoltà della lingua italiana a fermare i sogni di Aras Senol che confessa: “Se mi piacerebbe lavorare in Italia? Sì, mi sembra un sogno. Non sapevo che il pubblico mi amasse così tanto. Sono rimasto scioccato quando sono tornato a casa e ho letto i commenti. È incredibile e credo che questo per me sia più importante della vittoria. In questo momento sono a casa, ma dopo tre o quattro settimane di relax tornerò in Italia, la mia seconda casa”.

La grande voglia di sfondare in Italia lo fanno spesso pensare alle sue difficoltà con la lingua: “I problemi con la lingua? Nell’ultima settimana, quando ero in finale, ho notato che all’inizio dello puntata parlavo davvero male in italiano, ma ora sono migliorato e non mi fermerò. La strada per me è ancora lunga. Sono tornato a casa dall’isola e ho iniziato a lavorare”.

