L’Isola dei Famosi 2024 è finita. Ha vinto Aras Senol, l’attore di Terra Amara che, insieme agli altri finalisti, è ovviamente già tornato a casa. Ma che fine ha fatto Edoardo Stoppa, che si è classificato sorprendentemente terzo in un’edizione in cui è stato il super favorito dall’inizio? Anche lui c’è rimasto male, l’ha confessato in diretta dopo il verdetto senza nascondere la delusione e l’amarezza per come è andata a finire questa avventura in Honduras.

“Non me lo aspettavo, ma devo accettarlo”, ha detto alla finale l’ex inviato di Striscia la notizia appresa la decisione del pubblico di mandare avanti Aras. E ancora, tra le lacrime: “Ho dato tutto me stesso, mi sono massacrato facendo prove con ragazzetti di trent’anni più giovani di me, ma soprattutto ho fatto vedere come sono con la famiglia, nella vita e nel lavoro”.

Leggi anche: “Purtroppo è successo”. Isola dei Famosi, Artur Dainese in lacrime. Il modello racconta tutto: “Dopo che sono tornato…”





Edoardo Stoppa torna dopo l’Isola dei Famosi

Sono passati diversi giorni dalla finale dell’Isola ma al contrario dei suoi compagni d’avventura, Edoardo Stoppa ha mantenuto un profilo basso. Ora però è tornato attivo sui social e spiegato di aver voluto dedicare tempo prezioso alla sua famiglia e ai suoi figli, recuperando il tempo perso durante l’avventura al reality di Canale 5.

“Sono tornato, avevo fatto un paio di giorni di silenzio social perché volevo godermi la famiglia. Stiamo tornando alla normalità – ha detto in un video – Ho avuto bisogno di dedicarmi alla mia famiglia al 100%, mi hanno coccolato, è stato veramente bello abbiamo fatto un bel weekend dei 18 kg persi ne ho recuperati 7, e mi impegnerò a recuperarne altri negli altri giorni. Adesso bisogna tornare alla normalità. Sono super felice, vi aggiorniamo su tutto”.

Insomma, Edoardo Stoppa ha preferito mettere al primo posto la famiglia e il riposo prima di rituffarsi nella vita pubblica e nei ringraziamenti ai fan. Una scelta, questa di prendersi una pausa prima di ritornare sotto i riflettori, è stata apprezzata dai suoi sostenitori, che lo hanno riempito di messaggi di affetto e comprensione.