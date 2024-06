“Purtroppo è successo”. Isola dei Famosi, Artur Dainese in lacrime. Il modello racconta tutto: “Dopo che sono tornato…”

“Purtroppo è successo”. Isola dei Famosi, Artur Dainese in lacrime. Uno dei vincitori morali dell’ultima edizione del reality show condotto da Vladimir Luxuria, si confessa sui social e scoppia a piangere di fronte a tutti. Dopo due mesi in Honduras, il famoso modello ucraino ha ripreso in mano il telefono e chiaramente a voluto ringraziare chi, in questi ultimi 60 giorni, l’ha sempre sostenuto da casa, con un televoto o con un messaggio che il ragazzo legge soltanto adesso.

“Forse questa è la prima volta che dormo più di 5 ore – dice Artur Dainese sui social – Ho la faccia distrutta e anche il labbro. Volevo prendere del tempo per ringraziare tuti. Nonostante il programma è finito voi mi continuate a scrivere e mi dice che dovevo vincere e che sono il vincitore morale de L’Isola. Vi ringrazio tanto, ma è finita ragazzi”.





E ancora Artur Dainese: “Ormai è andata così, il mio obiettivo non era vincere, ma far vedere alle persone come sono fatto e far vedere come sono fatte le altre persone con i piccoli gesti. Però è un gioco, non c’è da accanirsi qui, non ha senso che mi scrivete cose cattive e negative sugli altri concorrenti. Ognuno gioca come vuole, quindi è andata e va bene così, mettiamoci l’anima in pace”.

Poi racconta Artur Dainese: “Non ho mai ricevuto così tanti messaggi positivi, ma solo positivi, dove tutti hanno capito il mio percorso, il mio messaggio e dove tutti erano con me e mi viene da piangere. Sono riuscito a trasmettere quello che volevo. Vi ringrazio perché è bellissimo leggere i vostri messaggi. Devo anche dire che mi fate emozionare”.

Il modello ucraino, uno dei pochi che ha creato delle grandi dinamiche, ha poi fatto sapere di essersi molto emozionato, fino alle lacrime, per i bei messaggi. Ricordiamoci che è grazie ad un battibecco proprio con Artur che Francesco Benigno è stato cacciato in malo modo dal reality. È stato dopo il gesto della mano “Parla con lei, non con me”, che l’attore siciliano ha preso un bastone per darlo in testa proprio ad Artur. Si meritava di più? Chi lo sa.

