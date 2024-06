Isola dei famosi 2024, Aras confessa il segreto dietro la sua vittoria. La scorsa settimana su Canale 5 si è conclusa la 18esima edizione del reality show che va in onda dall’Honduras. A trionfare come sa bene il pubblico è stato Aras Senol. L’attore turco ha sbaragliato la concorrenza, sovvertendo tutti i pronostici. All’inizio del programma nessuno aveva scommessi su di lui. Invece giorno dopo giorno con i suo modi gentili, Aras ha conquistato i telespettatori. Il vincitore dell’Isola ne ha parlato poco fa su Tv Sorrisi e Canzoni. Una intervista che ha spiazzato tutti.

Aras ha battuto in finale i due super favoriti: il ballerino Samuel Peron ed Edoardo Stoppa, storico inviato di Striscia la Notizia che all’Isola ha incarnato un po’ l’immagine classica del naufrago. Durante il programma Aras ha stretto una grande amicizia con lo stesso Stoppa e con Edoardo Franco. Ma ha sempre avuto rapporti buoni con tutti, non ha mai litigato con nessun naufrago.

“Perché ho vinto io”: Isola dei Famosi, Aras Senol rompe il silenzio dopo la finale

Volo dall’Honduras alla Turchia. Aras è rientrato direttamene a casa sua dopo la finale, senza passare per l’Italia, accompagnato dalla fidanzata. In una storia pubblicata su Instagram abbiamo visto l’abbraccio commovente all’aeroporto di Istambul tra l’attore e la famiglia. Ma presto lo rivedremo in Italia. Intanto ha rilasciato una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni dove ha svelato il segreto del suo successo.

A un certo punto, il giornalista ha chiesto a Senol se per la sua vittoria è stato decisivo il voto del pubblico di Terra Amara: “Devo essere onesto, decisamente sì. Senza soap sarebbe stata molto più dura. Non me lo aspettavo, credevo sarei rimasto cinque o sei settimane, invece! È stata un’avventura che non dimenticherò mai. È stata difficile, lunga, impegnativa ma anche divertente. Ho perso 17 chili. Se mi rivedrete in qualche soap o programma in Italia? Lo spero. È uno dei miei sogni più grandi”.

Aras ha poi raccontato qual è stato il momento più difficile vissuto all’Isola: “Il momento più brutto è stato l’incidente di Khady perché non ho potuto aiutarla”. Arasl si rese protagonista di un grande gesto di altruismo, cedendo la collana di leader alla modella.

Poi ha parlato del montepremi finale de L’Isola dei Famosi, che ha deciso di donare la metà vinta alla fondazione Giulia Cecchettin contro la violenza sulle donne: “Quando sono stato ospite a Verissimo ho ascoltato la storia di Giulia e mi ha colpito al cuore. In Turchia ogni anno più di 300 donne sono vittime di femminicidio. Nel 2024 è ancora incredibile che questo accada in entrambi i paesi”.