“È andata con lui…”. Grande Fratello, il segreto di Mariavittoria viene a galla. C’è stato infatti un sospetto avvicinamento sotto le coperte, ma c’è un problema: lei non vuole farlo sapere minimamente, anzi, sta cercando con le unghie e con i denti di non far divulgare troppo la notizia. Ma perché e soprattutto, con chi si è ‘spinta oltre’ la bellissima dottoressa romana? Tutto nasce da una chiacchierata privatissima tra Tommaso Franchi e Lorenzo, in cui il primo ha fatto intendere al secondo che sotto le coperte, con Mariavittoria Minghetti, è successo qualcosa.

L’idraulico senese dice al modello: “Voglio confessarti una cosa. Ti ricordi quando ti ho chiesto se la notte con Shaila … e ti ho detto ‘me lo giuri sul tuo cane che non l’hai fatto?’. Te ti sei girato e non mi hai giurato e hai riso. Io ti ho chiesto se era successa una cosa, cerca di ricordare. Te lo dico perché io ieri sera ho fatto quella cosa. Adesso hai capito?“. Ora, tanti sui social sono sicuri che non si tratti di qualcosa del passato, ma di una roba recentissima, forse della sera prima. E Mariavittoria che dice?





Lei niente, anche perché nelle scorse ore la ragazza ha dapprima approcciato con Alfonso D’Apice, affermando che è molto interessata a lei, poi ha scoperto che Tommy stava dicendo in giro questa cosa. Lei allora è andata su tutte le furie, temendo il fatto che queste ‘chiacchiere’ possano arrivare alle orecchie proprio del napoletano. A questo punto è corsa a prendersela con Amanda Lecciso, anche lei a conoscenza del fatto tramite Tommaso: “Stai in mezzo a tutte le dinamiche, non solo quella di Lorenzo, ma anche le mie”.

E ancora: “A me non mi va tanto bene. Ok, so che mi puoi anche volere bene, ma devi stare attenta. Se ti avevano detto quella cosa, tu dovevi venire a dirmela subito. E adesso non continuiamo a dirlo e a parlarne, perché alla fine altrimenti esce e si vedrà“. Amanda però ha provato a metterci una pezza dicendo: “Quella cosa non si poteva dire subito!”.

Maria Vittoria dice che Amanda si infila tutte le dinamiche della casa quando lei si è intromessa nella dinamica tra Javier e Shaila da che pulpito viene la predica #grandefratello #javi7 pic.twitter.com/WrScvhd5lS — AnDrEA (@andrea9737268) December 6, 2024

Dice poi Amanda: “Poi non sono venuta a dirtelo perché non si era visto. Te l’ho già spiegato com’è andata, io ho cercato in quel modo di arginare. Io poi ho anche paura di andare in confessionale, ho paura di peggiorare la situazione“. La paura di Marivittoria? Lo abbiamo detto: lei vorrebbe creare qualcosa di bello con Alfonso e se solo lui adesso sapesse di questa cosa… beh, magari le cose si interromperebbero subito!

