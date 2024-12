Bufera su Maria Monsè fuori dal Grande Fratello. Un vero e proprio atto d’accusa è stato fatto da una famosa, durante l’ospitata di quest’ultima a Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino. Coinvolta anche la figlia Perla, che ricordiamo ha 18 anni e che partecipa come concorrente assieme alla mamma. Ma ora si sta parlando di loro per un aspetto estremamente negativo.

All’esterno del Grande Fratello Maria Monsè è stata demolita, a causa del suo comportamento tenuto con la figlia Perla. Quando il servizio di Pomeriggio Cinque sui nuovi concorrenti entrati nel reality è terminato, ha preso la parola un’ospite del programma e ha cominciato a dirne di tutti i colori.

Leggi anche: “Sono devastata”. Grande Fratello, Shaila crolla in sauna davanti alle sue amiche. Le lacrime all’improvviso





Grande Fratello, Maria Monsè demolita: “Cosa fa con la figlia”

A distruggere totalmente la figura di Maria Monsè al Grande Fratello è stata Caterina Collovati, che intervenendo in diretta a Canale 5 ha esclamato: “Per me questo suo ingresso è stato sconvolgente, per come la penso io. Una madre che porta al Grande Fratello la figlia appena diciottenne non è una madre“. Ma non è finito qui il suo affondo.

Per la Collovati la ragazza avrebbe dovuto concentrarsi solo sugli impegni scolastici e su una vita differente: “Gravissimo, la ragazza dovrebbe frequentare la scuola, deve fare anche la maturità. Farle perdere giorni di scuola per portarla all’interno del reality con dinamcieh che neppure dovrebbe vedere alla sua età. Per me è uno scandalo utilizzare una figlia per ottenere maggiore visibilità“.

#GrandeFratello, Caterina Collovati: "Una madre che porta una figlia così giovane nella casa? È scandaloso"#Pomeriggio5 pic.twitter.com/0sp24X41vv — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) December 5, 2024

Staremo a vedere se queste dure affermazioni saranno fatte ascoltare da Alfonso Signorini a Maria Monsè e a Perla nella prossima puntata in diretta, prevista per lunedì 9 dicembre.