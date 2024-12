Sorpresa al Grande Fratello, torna nella Casa un dei volti più amati. È successo nel tardo pomeriggio di oggi, 5 dicembre, è tutto gli inquilini sono andati in visibilio. Abbracci e pure qualche lacrima sebbene si tratti solo di un ritorno temporaneo. Così mentre il GF vive giorni complicati con la coppia formata da Lorenzo e Shaila che sembra arrivata al capolinea. Il motivo? Una scenata di gelosia che ha scatenato la reazione dell’ex velina che ha usato toni durissimi.

>> “Non puoi farlo”. Angelo Madonia, dopo Ballando con le stelle occhi puntati su Sonia Bruganelli

Ai toni di Lorenzo ha così risposto: “Risolviti i tuoi problemi perché ne hai tanti. Per me tu stai esagerando! Sempre la solita rottura. Io ballavo per gioco con Bernardo e poi con Alfonso. Ma che sei uno sceriffo? Tu un giorno riderai di te per queste scene. Finisce qui? Io sono questa e se non ti piace ciao. Ma sei ridicolo!”. Parole che sanno di addio.





GF, Enzo Paolo Turchi torna momentanemente nella Casa

La tensione del momento è stata stemperata dal ritorno di un ex. A far rientro nella casa, momentaneamente, è stato Enzo Paolo Turchi. Sommerso dagli abbracci, il marito di Carmen Russo è tornato per qualche ora per una lezione di ballo ma chi lo sa che nei prossimi giorni non ci saranno altre sorprese.

Enzo Paolo Turchi aveva lasciato il programma qualche settimana fa. Aveva giustificato il suo addio spiegando di sentire la nostalgia della sua famiglia. Al settimanale Chi, recentemente, aveva rivelato come sono andate le cose: “Io sono stato male, a un certo punto è stata la produzione stessa a dirmi che dovevo uscire, che era arrivato il momento. Non è un ritiro vero e proprio, sono uscito per malattia”.

Enzo Paolo si era detto orgoglioso di come si è comportato nel reality: “Ho sempre detto quello che pensavo. Mi manca moltissimo la Casa che ho vissuto nei primi due mesi. Adesso sta prendendo una linea che è quella, giustamente, del Grande Fratello: gli amori, gli intrighi, le rivalità. E quello mi manca meno.”