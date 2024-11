Non smettono di arrestarsi le notizie su Angelo Madonia, da quando è stato cacciato definitivamente da Ballando con le stelle dopo l’ultima puntata di sabato scorso, in cui c’era stata una discussione con Selvaggia Lucarelli. In sua sostituzione è stato scelto Samuel Peron, che danzerà con Federica Pellegrini. Ora la brutta voce ha coinvolto la sua compagna Sonia Bruganelli, che ha compiuto un gesto che sta innescando discussioni.

E si sta facendo strada anche l’ipotesi peggiore. Madonia è fuori da Ballando con le stelle, ma ora potrebbero anche esserci conseguenze con Sonia Bruganelli. Almeno questo è quanto ricostruito dal sito Today, che ha analizzato attentamente ciò che ha fatto l’ex moglie di Paolo Bonolis sul suo profilo Instagram.

Leggi anche: “Ho parlato con Milly Carlucci”. Angelo Madonia e Ballando con le stelle, cosa è successo con la conduttrice





Ballando con le stelle e la cacciata di Angelo Madonia, cosa ha fatto ora Sonia Bruganelli

Madonia, intervenendo al Corriere della Sera dopo l’esclusione da Ballando con le stelle, si era soffermato così su Sonia Bruganelli: “Con Sonia è un periodo complesso e pieno di mille cose nuove. Abbiamo occhi diversi e tante cose di cui parlare“. Ma ora proprio l’ex opinionista del Grande Fratello ha fatto qualcosa che sta facendo preoccupare non poco.

Ancora Madonia aveva aggiunto sul loro rapporto: “Sono stato sempre argomento solo del mio privato, anche se in modo scherzoso. Essendo sensibile e attento a non voler mischiare gli ambiti, cercavo di tenere lontane le frecciate sulla mia vita privata e sono passato per rosicone”. Ma ora Sonia Bruganelli ha pubblicato un’Instagram story, nella quale il sito Today intravede una possibile crisi in atto nella coppia.

Sonia ha postato questo messaggio: “Nella vita puoi chiudere gli occhi e far finta di non vedere… Puoi chiudere le orecchie e far finta di non sentire… Ma non potrai mai chiudere il cuore e far finta di non provare niente…”. E per questo post il sito Today ipotizza che possano esserci degli scricchiolii tra lei e Madonia, anche se per ora non ci sono conferme.