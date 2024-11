Angelo Madonia è fuori da Ballando con le stelle. Un’uscita di scena improvvisa comunicata lunedì sera dalla produzione del programma e dalla Rai che è stata praticamente commentata da tutti in queste ore, addetti ai lavori e non. Poi però è toccato al diretto interessato dare la sua versione dei fatti. Lo ha fatto in un’intervista fiume a Il Corriere della Sera.

In breve nel suo sfogo il ballerino e maestro di danza di Federica Pellegrini ha fatto sapere che “è stata una doccia fredda, un’iniziativa presa dalla Rai e la produzione Ballando” e che avrebbe voluto ricevere un po’ più rispetto riguardo alla sua sfera personale e la storia con Sonia Bruganelli.

Angelo Madonia dopo l’esclusione a Ballando: “Ho parlato con Milly Carlucci”

Non solo. Angelo Madonia è entrato anche nei dettagli dei rapporti instaurati a Ballando con le stelle. Per esempio quello tanto chiacchierato con la sua partner in pista, Federica Pellegrini. Con lei non si è ancora confrontato: “No, non abbiamo avuto modo di sentirci”, ha raccontato.

Ma ha anche sottolineato che non è vero che non andassero d’accordo come qualcuno ha spesso insinuato, ma che sicuramente non era facile prendersi essendo entrambi due persone adulte. Non ha parlato con Federica Pellegrini ma con Milly Carlucci sì.

C’è stato un confronto con la conduttrice: “Sì, c’è stato dispiacere da entrambe le parti. Io da ambasciatore della danza resto sostenitore di questo programma”, ha detto Angelo Madonia a proposito del colloquio avuto con Milly Carlucci dopo la sua esclusione dal dance show di Rai 1.