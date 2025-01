Amici 24 ed i suoi fan sono sotto choc dopo la decisione di Anna Pettinelli di cacciare su due piedi l’allievo. Una decisione improvvisa, che non ha precedenti nella storia recente del programma e che sta facendo montare critiche a dismisura contro l’insegnante con la quale il pubblico, in questa stagione, si è preso davvero molto poco. Di sicuro ci saranno tantissime polemiche visto che neppure Maria De Filippi potrà mutare la decisione dell’insegnante.

Tutto è successo durante il daytime di oggi. Anna Pettinelli ha deciso di eliminare il cantante segnandone così la fine del percorso all’interno della scuola di Maria De Filippi. La puntata si è aperta con Anna Pettinelli che ha richiesto un incontro con Ilan per una comunicazione importante. La prof, visibilmente in difficoltà, ha spiegato il motivo della sua scelta: “Mi sono fatta la domanda delle domande che solitamente mi faccio in questo periodo.





Amici 24, Anna Pettinelli caccia Ilan dalla scuola

“‘Ilan lo porto al Serale?’. La risposta è stata no. Quindi dovevo dirtelo il prima possibile. Non credo che due mesi possano cambiare la tua situazione. La mia valutazione è proprio questa, è inutile che te lo dica tra due mesi. Quello che hai imparato qui te lo porterai tutta la vita dietro, ma non ho visto miglioramenti”. Le parole di Anna Pettinelli hanno messo fine al sogno di Ilan di proseguire nel talent show. Il cantante ha poi fatto ritorno in casetta per comunicare ai compagni la sua eliminazione. I ragazzi, increduli e commossi, lo hanno salutato calorosamente prima del suo definitivo addio alla scuola.

La notizia, pur sorprendendo molti spettatori, non è stata del tutto inattesa. Alcuni fan avevano infatti anticipato la possibilità di un’eliminazione, notando dettagli sospetti nei recenti episodi e nelle dinamiche della trasmissione. Ilan, profondamente provato dall’accaduto, ha trovato conforto in alcuni compagni, tra cui TrigNO e Vybes. In lacrime, il cantante si è sfogato per la delusione, ma ha lasciato la scuola con dignità e determinazione a proseguire il suo percorso artistico fuori dal programma.

La prof Pettinelli ha preso una decisione importante #Amici24 pic.twitter.com/Xbwop1dyI3 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 14, 2025

Nel frattempo, il pubblico si è diviso tra chi sostiene la decisione di Anna Pettinelli, ritenendola necessaria per mantenere alto il livello della competizione, e chi invece avrebbe preferito dare a Ilan più tempo per dimostrare il suo potenziale. L’uscita di Ilan rappresenta uno dei momenti più emozionanti di questa edizione di Amici. Nonostante il percorso interrotto, il giovane cantante ha conquistato l’affetto dei compagni e del pubblico, che continuerà a seguirlo anche al di fuori del talent show. Con questa eliminazione, il programma si avvicina sempre più alla fase del Serale, mantenendo alta l’attenzione sulle scelte dei professori e sui destini dei giovani talenti che ancora lottano per il loro posto nello show.