“Adesso si spiega tutto”. Amici 24, Alessandra Celentano ora deve confessare: chi è davvero Alessia

Amici 24, Alessandra Celentano conosceva già un’allieva. Spunta una foto dal passato che ora potrebbe cambiare molte cose. In questi ultimi giorni il programma è stato scosso dalle liti tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Nella puntata domenicale la speaker radiofonica era stata attaccata duramente dalla collega: “Non ti permetto più di aggredire psicologicamente i ragazzi, è intollerabile e non devi mai più farlo. Proporrò altrimenti un provvedimento disciplinare per te”.

>> “Maria, devi intervenire”. Amici 24, Lorella Cuccarini contro Anna Pettinelli: le accuse e la lite

Alla base dei fortissimi contrasti ad Amici 24 tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli c’è Luk3. Il cantante di Lorella ha ascoltato anche un videomessaggio della conduttrice radiofonica, che diceva: “Questi sono dei cantanti con cui ti sfiderai, sono giovani che erano ai casting”.





Amici 24, Alessandra Celantanto e Alessia si conoscevano già

“Loro hanno avuto la preferenza sia da me che dalla tua prof. Il fatto che anche lei abbia acconsentito mi fa pensare che lei abbia capito il mio ragionamento, non so se uno di loro prenderà il tuo posto, vedremo”. Dopo Luk3 ora scoppia un caso intorno ad Alessia. Alessandra Celentano l’aveva già incontrata.

La ballerina, con ogni probabilità, potrebbe avere partecipato a uno stage di danza con la maestra e in rete è diventata virale la foto che le due si sono fatte insieme. All’epoca tuttavia la Celentano non poteva sapere che ben quattro dopo avrebbe ritrovato Alessia all’interno della scuola di Amici e che la ballerina sarebbe diventata una delle sue allieve.



Classe 2001, originaria di Fondi, è stata scelta per la nuova edizione del talent show proprio dalla maestra di danza più temuta del programma. Vive a Roma, dove studia Ingegneria, ma coltiva contemporaneamente la sua passione per la danza grazie alla quale ha ottenuto numerosi riconoscimenti. Il suo percorso nella scuola di Maria De Filippi prosegue e visto il grande talento non ci sarebbe da stupirsi se fra qualche mese la ritroveremo al Serale, ma è successa anche una cosa che ha diviso il pubblico di Canale 5. Alessia Pecchia ha infatti lasciato la casetta su permesso della produzione.