Amici 23 è finito da qualche giorno e gli allievi della scuola di Maria De Filippi hanno iniziato a muovere i primi passi da nuove star nella vita reale. Parecchi di loro non hanno avuto neanche i tempo di riposare un attimo, ad attenderli subito tanti eventi promozionali in giro per l’Italia. Adesso all’interno dei centri commerciali, poi d’estate ci saranno i tour. Il primo abbraccio del pubblico ai propri idoli.

I quattro cantanti Holden, Sarah, Petit e Mida si sono già esibiti fuori da Amici in alcune location. Gli alunni di Amici 23 hanno trovato ad attenderli decine di fan. Oltre a esibirsi, i ragazzi si sono concessi al pubblico firmando autografi e scambiando alcune parole con la gente. Ma proprio durante uno di questi eventi è scoppiato un vero e proprio caso che riguarda Petit, il cantante di Mammamì.

Bufera su Petit, fan in rivolta per il gesto del cantante: “Povera Marisol”

Petit, come sa bene il pubblico, ha conosciuto nel corso di Amici un’altra allieva con la quale è nata una storia d’amore che continua tutt’oggi: la talentuosa ballerina Marisol Castellanos. I due sono arrivati in finale insieme, coronando così al meglio il loro cammino dentro il talent show di Canale 5. E una fetta molto consistente del pubblico ha fatto il tifo per loro.

Un gesto di Petit adesso però ha fatto infuriare i fan della coppia. Tutto parte da un video che circola in rete, in cui si vede Petit firmare autografi in un evento promozionale. Fin qui nulla di male. Poi però si avvicina a lui una ragazza che a differenza di altri fan non si fa fare l’autofrago su un foglio o sul diario, ma sul petto. Proprio così.

Apriti cielo. Il gesto di Petit ha scatenato l’infermo sui social. In tanti hanno criticato l’atteggiamento del cantante, sostenendo che si sarebbe dovuto rifiutare per rispetto della sua fidanzata. “Marisol starà morendo di gelosia”, scriva una persona nei commenti. E un’altra: “Povera Marisol”. “Lui per niente innamorato di Marisol e presto si vedrà”, scrive addirittura un’altra, ma non si capisce su che basi.

Sull’altro fronte invece c’è chi non ha visto niente di male o malizioso nel gesto di Petit. Questi fan ricordano il messaggio di Petit dopo la finale di Amici in cui ringrazia tutti per il sostengo, con un pensiero particolare per la sua fidanzata: “Grazie a Marisol per essermi stata accanto e per avermi fatto capire cosa significhi amare”.