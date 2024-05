“La tua vita cambia per sempre”. Amici 23, per Mida arriva il momento della svolta: è Maria a dirglielo

Amici 23, sale l’attesa per la semifinale. In attesa di vedere le immagini in onda, domenica 12 (si slitta di un giorno per l’Eurovision), arrivano anticipazioni dalle talpe che hanno assistito alle registrazioni. Intanto sono partite le scommesse. “Stando alle quote sul vincente di Amici 2024 al momento il favorito assoluto per il successo in questa edizione è Petit, proposto a 2,25, un vantaggio comunque non troppo considerevole su Holden, la cui vittoria viene offerta a 2,75″.

Le quote dei maggiori siti di sommesse: Petit | 1,85 (Snai), 2,20 (Sisal), 1,8 (Gold Bet); Sarah | 2,25 (Snai), 1,70 (Sisal), 4,5 (Gold Bet); Marisol | 4,00 (Snai), 3,5 (Sisal), 4,5 (Gold Bet); Holden | 6,50 (Snai), 6,0 (Sisal), 3,5 (Gold Bet); Dustin | 10 (Snai), 12,0 (Sisal), 9,0 (Gold Bet); Mida | 25 (Snai), 50,0 (Sisal), 11,0 (Gold Bet).





Amici 23, Mida vince il premio Spotify: registerà una cover

Intanto, come detto, arrivano delle anticipazioni su Mida. Mida a cui, nelle ore scorse, è stato chiesto di dire il momento più bello e il più brutto da quando è ad Amici 23. Il cantante ha dichiarato: “Il momento più bello che ricorderò con tanta gioia è quando è uscita Rossofuoco. Il più brutto è stato forse ogni volta che andavo giù a prendere i commenti negativi della Pettinelli“.

Mida che aveva detto queste parole prima di scoprire di aver vinto il premio “Spotify” andrà a Stoccolma in uno studio prestigioso a registrare una cover. Battuto Holden. Holden che nei giorni scorsi si era aperto come non mani elencando un pregio e un difetto di tutti gli allievi ma l’unico aspetto negativo lo ha trovato in Dustin.

“Partiamo da Dustin, ottimo ballerino e ottima persona.. difetto è difficile, i piedi. Petit, mi piace che prende la vita in modo semplice, quindi mi piace molto il carattere.. difetto non lo so.. Marisol è un’ottima persona e un’ottima ballerina. Mida, una cosa che apprezzo di te è la determinazione. Saretta – ha concluso Holden – ti ammiro tanto perché credo che per l’età che hai sia maturata tantissimo, il tuo pregio è l’evoluzione che hai avuto in questo programma, sia a livello personale che artistico”.