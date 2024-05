Presto genitori. Altro che crisi, come sosteneva il gossip: la coppia super famosa è più unita che mai e infatti con grossa sorpresa di tutti hanno appena rivelato di aspettare il primo figlio. Questo annuncio, pubblicato sui social di entrambi, mette quindi definitivamente a tacere le voci di una crisi piuttosto difficile da superare tra i due che si rincorrevano da diverse settimane e che addirittura annunciavano un imminente divorzio.

Ma niente di più falso e la dimostrazione sono le foto postate su Instagram in cui lei, vestita come una sposa, si lascia immortalare dal marito con un pancino già ben visibile. Dopo il matrimonio celebrato a settembre 2019 con una cerimonia intima al Montage Palmetto Bluff in South Carolina, davanti a numerose celebrities e dopo aver affrontato periodi non semplici come però succede a molte coppie ora sono pronti ad affrontare questa nuova ed entusiasmante avventura insieme.

Primo figlio per la coppia super vip

E così Justin e Hailey Bieber diventeranno presto genitori. Il cantante ha pubblicato alcuni scatti che lo ritraggono insieme alla moglie che indossa un lungo e aderente abito di merletto bianco con tanto di velo come se fosse una sposa. E infatti, in una delle foto, la modella appare insieme al cantante mentre gli tiene le mani, come a voler rinnovare la promessa del loro amore.

In tutte le clip, la coppia posa su uno sfondo naturale, con Hailey Bieber con indosso questo meraviglioso abito bianco di Saint Laurent e Justin Bieber con un look decisamente più casual: t-shirt bianca, jeans neri, giacca sopra e l’immancabile cappello. Nessun messaggio a corredo della piccola gallery condivisa su Instagram, preceduta da un breve filmato.

Sotto all’annuncio social, le congratulazioni di milioni di follower tra cui Kendall Jenner, tutte le Kardashian e anche Chiara Ferragni. La gravidanza era sicuramente uno dei sogni di Justin Bieber, ma aveva sempre detto di voler aspettare il momento giusto in cui anche la moglie si sarebbe sentita pronta. Ai Grammy del 2022, dopo aver sfilato sul red carpet, lei aveva risposto ai commenti chiedendo di essere “lasciata in pace” anche se in diverse interviste entrambi avevano confermato il desiderio di diventare genitori. E ora quel momento sembra proprio essere arrivato.