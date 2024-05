Tra i protagonisti più amati di Amici 23 c’è stata sicuramente Martina Giovanni. La giovane cantante dalla voce potentissima era, secondo molti, una delle allieve che avrebbero dovuto giocarsi la finale. Martina, invece, era stata eliminata alla soglia della semifinale. A caldo, aveva così commentato la decisione dei giudici di eliminarla. “Una parte di me voleva che non finisse mai. Sono soddisfatta del percorso e mi mancheranno tutti i ragazzi. Ma anche i vocal coach, i professionisti e la redazione in generale”.

>>“Non c’è più posto per te in Honduras”. Isola dei Famosi, via un altro naufrago: pronto il suo rientro in Italia

Per fortuna non è uscita da Amici 23 a mani vuote. L’ex coreografo di Amici Luciano Cannito le ha offerto un contratto con la possibilità di partecipare al musical ‘Fame’ che andrà in giro per l’Italia dalla prossima stagione, spiegando a Martina che da tempo la osservava.





Amici 23, Martina Giovannini smentisce il flirt con Kumo

Se la carriera artista è quindi lanciata quella sentimentale zoppica. A Witty Tv ha confessato quali caratteristiche deve avere un ragazzo: “Tre qualità che una persona deve avere per piacermi? Deve essere simpatico, solare e anche empatico, queste tre servono”. Tre qualità che sembra avere un cantante molto famoso.

Di cui Martina racconta aver subito un’infatuazione. Alla domanda su chi fosse la sua celebrity crush risponde: “La mia crush? Ne ho tante, non mi viene in mente nessuno. Ah, ok, Rome Flynn si chiama. Una mia caratteristica che non è così esplicita? Che sono una gran chiacchierona”. Niente storia con Kumo, con il quale c’è solo una profonda Amicizia.

Anche Kumo ha risposto alle domande della redazione ed ha svelato di avere un debole per la moglie di Justin Bieber: “Una celebrità per la quale ho una cotta? Hailey Bieber, mi fermo qui con lei. Un mio difetto insopportabile? Che do risposte troppo brutte quando sono arrabbiato. Una cosa che faccio quando sono solo e di cui mi vergogno? Vabbè le puzze in casa, ma quando uno mangia è normale“.