Amici 23, scoppia la lite tra l’allievo e Maria De Filippi. La scuola più gettonata di tutta Italia continua a tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori. Merito del susseguirsi di colpi di scena che alzano non solo l’asticella degli ascolti ma anche quella delle aspettative. Non ultimo, il caso del litigio scoppiato proprio tra l’allievo e la padrona di casa. Nello specifico il diverbio sembra essere sorto quando Maria De Filippi ha mostrato in diretta tv alcune immagini che sottolineavano la mancata pulizia della casetta. L’esortazione della conduttrice fatta agli allievi è stata dunque quella di rispettare le regole della buona convivenza e civiltà.

Il litigio tra Maria De Filippi e Ayle, l’allievo a rischio? La casetta rappresenta per gli allievi un piccolo tempio sacro soggetto a determinate regole di buona convivenza, prima tra tutte quella riferita al mantenimento della pulizia e dell’igiene. E sembra proprio che, dopo l’esortazione della padrona di casa, tutte le attenzioni si siano concentrate proprio sul giovane cantante.

Leggi anche: Amici 23, lutto per un allievo: ha già lasciato la scuola





Il litigio tra Maria De Filippi e Ayle, l’allievo a rischio? Le prime ipotesi dopo il ‘fattaccio’

Ayle ha provato a respingere le accuse, affermando che siano stati i compagni di scuola a fare il suo nome per non assumersi alcune responsabilità. La replica di Maria è arrivata immediatamente: “Non è stato chiesto un terzo nome dalla produzione. Voi non eravate presenti in quel momento. Io ho chiesto alla produzione di avvisarvi non appena foste tornati. E così è stato. Lo dico perché Ayle pensa sia stata fatta una specie di Massoneria”.

Dopo i fatti avvenuti davanti alle telecamere, che hanno visto Ayle particolarmente imbronciato, sul web hanno cominciato a diffondersi diversi ipotesi. Infatti sarebbero in molti a sostenere che Ayle possa aver lasciato la scuola di Amici 23. E alla luce di tale ipotesi, esisterebbe un indizio messo in circolo poco dopo il fattaccio. Sarebbe stata proprio la fidanzata del cantante a pubblicare tra le storie un vecchio video, accompagnato poi da una didascalia.

“Ti aspetto a casa”, ha scritto la ragazza a corredo del video. Parole, dunque, che avrebbero stuzzicato la curiosità di molti, convinti che possa trattarsi di un allontanamento del cantante dalla scuola. Ovviamente questa resta solo un’ipotesi. Va infatti sottolineato che il gesto della ragazza potrebbe semplicemente sottolineare il desiderio di rivedere presto la propria dolce metà.