Amici è una grande famiglia. Una volta che qualcuno mette piede nel programma di Maria De Filippi fa il suo ingresso in un clan al quale sarà legato a vita. Momenti belli, gioie, vittorie, sconfitte: tutto viene condiviso. Anche, come in questo caso, il dolore ed il lutto. È facile quindi pensare come intorno all’allievo si sia stretto tutto il gruppo di Amici e, con amore, lo abbia sostenuto in questo momento difficile. Nelle ore scorse ha lasciato momentaneamente la scuola.

>“Sequestrato e torturato”. Uccise a coltellate la sorella Alice, Alberto Scagni in gravissime condizioni: cosa è successo in carcere

Per andare a salutare per l’ultima volta l’amata nonna. Lui è uno degli allievi più amati, al centro di un dibattito nei giorni scorsi con Rudy Zerbi dal quale, dopo un inizio in cui il feeling sembrava enorme, ha deciso di discostarsi per finire nella squadra di Anna Pettinelli. Decisione che aveva scatenato i commenti.





Amici 23, lutto per l’allievo Matthew: morta la nonna

“Ha dimostrato di essere una persona consapevole e intelligente e il suo coraggio l’ha premiato. Piuttosto che stare a scaldare la sedia, aspettando la sua sorte nefasta nelle mani di uno che se ne sbatteva di lui e lo stava anche snaturando, ha preferito prendersi la responsabilità di rischiare per andare avanti facendo un più percorso giusto”.

“Adesso auguriamoci che @anna_pettinelli faccia un buon lavoro con brani pop rock, chitarra e soprattutto facendolo sentire più apprezzato e considerato, perché è ciò che gli è mancato. E poi ricordo che gli disse delle bellissime parole quando lo voleva in squadra!”. Ora però, per Matthew è il momento del silenzio e del dolore.

Non sarà presente nelle prossime puntate. Puntate che saranno piene di colpi di scena come ricordano le anticipazioni di Super Guida tv: “Sia la maestra Celentano che Rudy Zerbi hanno chiesto alla produzione di mandare in sfida chi arrivava ultimo e penultimo e quest’ultima ha accettato sottolineando però che sarebbero stati i professori a decidere se mandare o meno in sfida il proprio allievo. Chiara è dunque finita in sfida e ha perso. Al suo posto è entrata Lucia. Stella viene mandata in sfida e perde, al suo posto entra Martina”.