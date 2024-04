Amici 23, l’eliminazione di Giovanni nella seconda puntata del serale fa discutere più di quanto non stia accadendo con Nicholas. Non appena Maria De Filippi ha comunicato a Giovanni il verdetto dei giudici i social hanno iniziato a ribollire e ora, a distanza di meno di 48 ore, interviene il diretto interessato. Intervistato da Witty tv tira in ballo Raimondo Todaro e la padrona di casa. Tenere fuori Giovanni dal serale è stata, come detto, un’autentica ingiustizia per una parte del pubblico.

Durissimo questo commento che compare su Instagram: “Schifo, schifo di programma! Chiedetelo. Lo mettete al ballottaggio solo per punire Todaro. Volete davvero dirmi che Giovanni non merita di rimanere nella scuola con tutti quei cantanti che cantano con l’autotune? Sembrano da karaoke e noi comuni mortali saremmo molto più talentuosi”.





Amici 23, le prime parole di Giovanni Tesse fuori dal serale

Secondo alcuni c’è stata una differenza di trattamento con tra gli allievi: “Non dico “se lo merita” o “non se lo merita”, che è un discorso a parte. Quello su cui vorrei soffermarmi è la differenza di trattamento che viene data a un ragazzo piuttosto che ad un altro. Qui in 2 minuti hanno detto chi era stato eliminato e senza tanti rigiri l’hanno chiusa con un “tante belle cose ciao””.

“Mentre ad altri lasciano uno spazio che nemmeno un ospite. E così è stato anche altre volte. Mi sembra un po’ assurdo, al di là o meno che piaccia di più uno o l’altro”. A gettare acqua sul fuoco ci pensa lo stesso Giovanni. “Non so chi vi farà ridere ora che sono uscito! Gli ho già scritto una lettera a loro (i ragazzi della scuola ndr) in cui gli dico che sono troppo bravi!”.

E ancora: “È stata l’esperienza senza dubbio più bella della mia vita, ringrazio Raimondo e Maria per avermi dato questa possibilità, tutti i professionisti perché sono consapevole che per fare una lezione con me ci vuole tanta pazienza”.