“Sergio se n’è andato”. Greta si è fatta vedere a sorpresa, cosa è successo dopo il Grande Fratello

Non c’è pace per Greta Rossetti, neanche dopo la fine del Grande Fratello. In queste ore, infatti, stanno iniziando a circolare voci sulla nascita di un nuovo triangolo amoroso che vedrebbe protagonista l’ex gieffina ed ex tentatrice di Temptaion Island. Archiviata la relazione con Mirko Brunetti e la rivalità con Perla Vatiero, con la quale sembra essere nata una amicizia, si parla adesso per la bella influencer di uno scenario diverso.

Come sanno i fan del Grande Fratello, Greta nel corso del reality ha troncato la relazione iniziata a TI con Mirko e ha iniziato un altro rapporto con Sergio D’Ottavi. I due piccioncini sono usciti insieme la sera della finale. Sembrano tutti e due innamoratissimi. Ma appena fuori tra i due è spuntato un altro uomo. Un volto conosciuto dal pubblico televisivo, ex tronista di Uomini e Donne.

Grande Fratello, ecco con chi si fa vedere in giro Greta dopo la finale

Greta e Sergio fuori dalla casa, cosa fanno? Li abbiamo visti insieme andare a cena nel ristorante milanese dalla loro ex inquilina Rosy Chin. E poi ieri a Verissimo. Greta ha dichiarato nel salotto di Silvia Toffanin di essere pronta a vivere una nuova storia con il surfista “Io mi auguro di essere la persona che sono stata al Gf, anche fuori, perché io ho scoperto una persona che mi piace tantissimo. Mi auguro di superare tutte le mie insicurezze e di conoscere sempre di più Sergio che, spero, mi farà ricredere nel genere maschile”.

Spunta un ex di Greta. Si parla di Eugenio Colombo. Tra Greta e l’ex tronista di Uomini e Donne c’è stata in passato una storia d’amore, che lui sembra non aver archiviato del tutto. “Con Greta è stato un colpo di fulmine, c’è stata fin da subito chimica. Ci sentivamo tutti i giorni”, così Eugenio ha ricordato nei mesi scorsi il rapporto vissuto con Greta. “Purtroppo all’epoca ero in un momento di down determinato anche dalla fine della precedente relazione e Greta, che è sensibilissima, lo ha capito. Non ero pronto”.

eugenio colombo che accompagna sergio all’aereoporto insieme a greta il cazzo di multiverso #sergetti pic.twitter.com/vJUGx91FRL — greta ☽ (@geminiqnx) March 30, 2024

Durante il Grande Fratello Eugenio aveva dichiarato di voler entrare per riprenderla. E adesso sembra essere tornato all’attacco. Eugenio infatti a sorpresa era con Greta il giorno in cui Sergio ha fatto ritorno da Milano a Roma, in aereo. In un video i due ex stanno insieme, subito dopo la partenza dell’attuale fidanzato di Greta, nel parcheggio dallo scalo di Linate.

Inoltre, Greta e Eugenio appaiono insieme in un altro video. La segnalazione arriva dal profilo della influencer social Deianira Marzano, esperita di gossip, che ha sua volta ha ripreso un post dell’investigatore social, Amedeo Venza: una foto scattata di Notte, con Greta e Eugenio insieme e un commento: “Che vi aveva detto che ci sarebbe stato il triangolo con Eugenio”.