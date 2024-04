Amici 23, il serale di sabato 6 aprile è costato il posto a Lucia: la ballerina da molti considerata la più talentuosa del programma. In attesa di riprendere la preparazione in vista del prossimo appuntamento, oggi pomeriggio gli allievi si sono confrontati e parole molto forti sono state usate nei confronti di Anna Pettinelli. Intanto, fuori dalla scuola, Emanuel Lo ha voluto mandare un messaggio di incoraggiamento a Lucia.

>> “Siete d’accordo, false”. Uomini e Donne, Gianni smaschera due dame e si prende presenti e pubblico da casa: applausi per l’opinionista

“Lucia sono davvero felice di averti avuta in questa esperienza e che hai fatto vedere il tuo immenso talento. Questa è la tua strada ed è solo l’inizio di tanti inizi di un percorso faticoso e meraviglioso che è la danza. In bocca al lupo, ti voglio bene. Ci vediamo fuori”. Parole al miele ricambiate, tutto il contrario di quanto successo ad Anna Pettinelli.





Amici 23, Martina si sfoga contro il guanto di Anna Pettinelli

Anna contro la quale si è ribellata l’allieva Martina che ha contestato i guanti affidati a Mida e, in qualche modo, spiega di sentirsi tradita. “Non so come gestire questa cosa dei guanti. Anche a me mette in difficoltà questa cosa, anche se non lo dico mai. Sembra che io non sappia emozionare. Ok che ho una bella voce, ma non sono solo quella”, ha detto. Pronto il commento di Mida.

“Passa il messaggio che tu possa vincere solo per la voce, ma non è così. E l’hai anche dimostrato”. Ma come reagirà Anna Pettinelli alla confessione della sua allieva? Intanto arrivano i commenti del pubblico: “Completamente d’accordo con Martina! Lorella ha attaccato Anna, criticandole il fatto che per mettere in evidenza i suoi ragazzi, scredita quelli degli altri e lei ha fatto la stessa identica cosa”.

“La verità è che Martina è la migliore lì dentro e che Anna e Lorella dovrebbero lasciare spazio a gente che ne capisce veramente di musica”. E ancora: “Il grande problema di Martina è proprio la sua insegnante che pensa solo a come trovare qualche pretesto per litigare o discutere, pensasse ad esaltare i suoi talenti piuttosto che offendere tutto e tutti”. E aumenta il partito di chi vuole Anna Pettinelli out dal talent.