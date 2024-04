Torna Uomini e Donne in tv e anche le discussioni. Questa volta però molti del pubblico si trovano d’accordo con Gianni Sperti che, nella puntata dell’8 aprile, ha accusato due protagoniste di essersi accordate. Ma andiamo con ordine. Tutto è iniziato nel momento in cui Maria De Filippi ha informato i presenti circa il fatto che Federico fosse uscito sia con Tiziana, sia con Aurora. Il cavaliere aveva detto in una scorsa puntata di di essere interessato solo alla Tropea.

Ma nel frattempo l’altra gli ha lasciato il numero, così i due si sono visti a cena insieme. Davanti a questa situazione, la conduttrice è intervenuta e chiesto sarcasticamente alla dama come mai si fosse creata questa situazione, dato che fosse amica di Aurora. A quel punto, è intervenuta la Tropea dicendo di non essere infastidita perché preferisce avere questa competizione con una donna verso cui ha stima.

Leggia anche: “Lei è Letizia”. Il volto di Canale 5 ritrova l’amore, dopo mesi difficili ecco la nuova fidanzata





“Finte”: UeD, Gianni smaschera due dame

Una versione dei fatti, questa, che ha però fatto acqua da tutte le parti, e non ha per niente convinto Gianni Sperti. L’opinionista, infatti si è subito scagliato contro le due per il loro comportamento alquanto strano. Poi è passato all’attacco accusandole di essersi messe d’accordo per creare questo teatrino e avere qualche minuto di visibilità al centro dello studio.

Molti dei presenti in studio sono apparsi d’accordo con l’opinionista e lo hanno applaudito. Così come molti da casa, che sui social hanno scritto “Cacciatele” perché troppo evidente che stessero fingendo. Ad ogni modo, dopo una lunga discussione, Maria De Filippi ha chiesto alle due che intenzioni avessero con Federico.

Tiziana, in un primo momento, voleva continuare, ma poi si è tirata indietro nel momento in cui ha avvertito la sensazione che Federico stesse sminuendo la loro uscita. Aurora, invece, ha tergiversato spazientendo tutti i presenti. E quando Gianni, esausto, si è gettato a terra, Aurora ha detto di voler continuare con il cavaliere.