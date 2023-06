Amici 22, la storia d’amore tra il cantante e la fidanzata si è conclusa: l’annuncio a sorpresa è arrivato sui social nelle ore scorse. A quanto si apprende la loro relazione era in crisi da qualche tempo ma solo ora la rottura è stata ufficializzata. L’edizione che si è appena conclusa è stata una della più importanti sia dal punto di vista artistico che delle relazioni sentimentali, storie che hanno appassionato il pubblico e portato in alto gli ascolti. Un capitolo chiuso per Maria De Filippi che già sta pensando alla squadra per la prossima stagione che partirà il 16 settembre.

>“Ma cosa hai lì? Toglilo subito”. Gelo totale da Alberto Matano: l’ospite vip rimproverata

Maria avrà il suo bel da fare già per rimettere in piedi la squadra degli insegnanti con Raimondo Todaro e Arisa in bilico. Proprio Arisa a Diva e Donne aveva detto: “Questo talent mi dà sempre tantissimo, adoro stare lì però la mia vita non si può fermare lì”. Una porta mezza aperta, il suo obiettivo sarebbe quello di restare nella scuola senza però vincoli alla sua carriera artistica.





Amici 22, il cantante Ascanio e Martina si sono lasciati

Vincoli, sentimentali, che non ha più il cantante Ascanio che ha annunciato la fine della storia con Martina (una coppia da sogno con tanto di canzone dedicata) spiegando, tra l’altro, anche i motivi: “Nell’ultimo periodo, in molti mi hanno chiesto come mai non mettessi più contenuti con Martina. La verità è che la nostra relazione si è interrotta da un po’ di tempo e sto sfruttando questo momento per dedicarmi completamente alla musica che mi accompagna in ogni momento della mia vita”.

Tra le relazioni più sotto la lente di ingrandimento c’è ora quella tra Mattia Zenzola e Bendetta. “Voci di corridoio avrebbero rivelato che Benedetta Vari e il suo fidanzato storico Simone Maselli, si siano lasciati. Non sono ancora chiare le motivazioni della rottura, ma i fan della ballerina di latino hanno da subito attribuito la separazione al vincitore di Amici22, Mattia Zenzola”, si legge nelle indiscrezioni fornite da Leggo.

E ancora: “I fan hanno sempre pensato che Benedetta avesse un debole per Mattia, e adesso che la ragazza è tornata possono tornare a sognare nella loro coppia. Intanto, Mattia e Bendetta continuano a frequentarsi al di fuori del programma perché la ballerina lo accompagna in tutte le sue esibizioni”.