“Non può restare nella scuola”. Amici 21, il vip a bomba sul concorrente: volano parole pesanti

Amici 21 è entrato nel vivo. Solo ieri era filtrata la notizia dell’eliminazione di Flaza. La decisione era stata necessaria dopo che la ragazza ha di nuovo trasgredito le regole arrivando in ritardo alla prova costumi. La professoressa Lorella Cuccarini non avrebbe tollerato l’ennesima violazione. Flaza era già stata al centro di polemiche alle quali aveva replicato. “Non voglio che passi il messaggio che non do valore a quello che faccio qui dentro, perché per essere qui questa settimana ho lavorato tanto”.



E ancora: “Quindi, so che per quello che ho fatto non meritavo di cantare, quindi grazie” aveva detto.

Una volta rientrata in casetta la ragazza si era sfogata con i suoi compagni: “Sono stata incastrata”. Flaza era stata la seconda concorrente invitata a lasciare la casa dopo Inder. Insomma ad Amici 21 non ci si annoia. In parte per merito dei concorrenti in parte per i commenti che arrivano da fuori, l’ultimo dei quali durissimo.



A lanciare una bomba ci ha pensato il coreografo e ballerino professionista Fabrizio Prolli. Oggetto della sua mira è Mattia Zenzola è uno dei protagonisti più amati e apprezzati della ventunesima edizione di Amici. A commentare il percorso nella scuola dell’allievo di Raimondo Todaro. Parlando di Mattia ha detto: “Dopo un mese nella scuola di Amici 21 è sempre uguale, non riesco a credere che non ci fossero latinisti piú bravi. Fa sbavare le ragazzine per il bel faccino, a me personalmente ha giá stufato”.







Insomma, parole che lasciano il segno e faranno discutere non poco il pubblico di Amici 21. Mattia Zenzola è infatti, come detto, uno dei ballerini più amati. Nato a Bari il 15 gennaio del 2004. Appassionato fin da bambino alla danza, si specializza nel ballo latino americano e nella zumba. Già dall’età di 11 anni Mattia balla nello staff di Beto Perez, il creatore della zumba, grazie soprattutto agli insegnamenti della madre (insegnate di zumba).

Attualmente Mattia è in attesa di scoprire se avrà o meno il banco ad Amici 21, di Maria De Filippi. Su instagram Mattia Zenzola conta ben 52 mila follower, con la quale condivide soprattutto video che lo vedono impegnato nella sua passione, ma anche foto di vita quotidiana.