Nella serata di ieri, 8 gennaio 2025, all’interno della Casa del Grande Fratello, Helena Prestes e Mariavittoria Minghetti hanno avuto un confronto significativo dopo l’uscita autonoma di Jessica Morlacchi dalla casa. Le tensioni tra le due concorrenti erano emerse nelle settimane precedenti, alimentate da incomprensioni e divergenze caratteriali. In particolare, Mariavittoria aveva espresso dispiacere per aver nominato Helena, pur ritenendo di avere valide motivazioni per la sua scelta.

Durante il confronto, Helena ha manifestato il suo disappunto per la percepita mancanza di attenzione da parte di Mariavittoria, accusandola di non essersi avvicinata a lei dopo il suo rientro in Casa per colpa proprio di Jessica: “Ho sempre pensato che lei trascinava i tuoi pensieri”. Mariavittoria, da parte sua, ha spiegato di essere stata assorbita da questioni personali, in particolare legate al suo rapporto con Tommaso Franchi, e di non aver avuto l’intenzione di escludere Helena. Dice: “Io con te non ho nulla contro, anzi ti voglio bene. Mi sei sempre piaciuta, lo sai. Mi dispiace che tu abbia sofferto”.





A questo punto, a pace fatta, Helena Prestes dice a MaVi: “Ti chiedo scusa per i miei comportamenti”, poi apre a un dialogo e persino a dell’amicizia: “Cerchiamo di star bene l’una con l’altra”. Il dialogo ha permesso alle due concorrenti di chiarire le rispettive posizioni e di riconoscere gli errori commessi.

Mariavittoria seriamente io ti sbatterei fuori adesso non si è mai vista una concorrente peggiore di te 😭pic.twitter.com/vWF9KWEWzh — 𝕷𝖆 𝕯𝖔𝖈 𝖗𝖊𝖌𝖓𝖆 🦋 (@n0nl0s0spiegare) January 9, 2025

Mariavittoria ha ammesso di aver attraversato un periodo di stress e di aver reagito in modo eccessivo in alcune situazioni, mentre Helena ha riconosciuto di aver interpretato erroneamente alcuni comportamenti della coinquilina. Poi Mariavittoria le dice: “Non è colpa tua se Jessica è andata via. Ti voglio bene”. Questo confronto ha rappresentato un passo importante verso la ricostruzione di un rapporto più sereno tra Helena e Mariavittoria, contribuendo a ristabilire un clima di maggiore armonia all’interno della Casa.

io non vorrei mai una amica come mariavittoria

io non vorrei mai una amica come mariavittoria

La tua migliore amica abbandona per colpa di Helena e questa cosa fa? fa pace con Helena#GrandeFratello pic.twitter.com/nLR2Ify2z7 — Sara (@Sarah14385) January 9, 2025

Resta da vedere come evolverà la loro relazione nelle prossime settimane e quale impatto avrà sul loro percorso nel reality. Ma soprattuto resterà da capire come avrà preso questa cosa Jessica Morlacchi. Ancora rimbombano le urla di MaVi che cerca di trattenere Jessica dall’uscita. Ora quelle lacrime cozzano un tantino con questo discorso ad Helena. “Ha già cambiato casacca?”, chiede ironicamente un utente sui social. E ancora: “Che Giuda” e “Non vorrei mai un’amica di m*** come MaVi”. Pesanti.

