Jessica Morlacchi lascia Grande Fratello dopo il provvedimento annunciato da Alfonso Signorini e che era nell’aria già da giorni. Jessica, Helena e Ilaria sono finite al televoto dopo le due pesanti liti avvenute in casa e che hanno scioccato concorrenti e pubblico. Un provvedimento preso perché le scene andate in onda hanno oltrepassato i limiti della decenza e del buongusto.

“Ilaria, la tua reazione alle parole di Helena si è trasformata in un’aggressione vera e propria e niente può giustificarla. Jessica hai attaccato e provocato Helena con espressioni estremamente offensive e ci sono parole che possono fare male quanto determinati gesti. Helena hai reagito alle continue provocazioni con toni eccessivi e con un gesto violento e per questo assolutamente inaccettabile”, ha detto Signorini annunciando il provvedimento.

Grande Fratello, secondo il pubblico Jessica ha lasciato la casa perché convinta di uscire al televoto

Dopo le parole di Alfonso Signorini, Jessica Morlacchi ha annunciato il suo ritiro dal gioco: “Siamo su due livelli diversi. Io non ho risposto a Helena nella stessa modalità. A me non sta bene, decido di abbandonare. Le mani bisogna tenerle sempre in tasca. Non ci avrei messo nulla a rispondere allo stesso modo, ma io sono intelligente e centrata”, ha provato a discolparsi. Poi l’annuncio in diretta: “Comunque sono dieci giorni che volevo andare via, questo è un contesto che non mi piace”, ha detto per poi andare a fare i bagagli e lasciare la casa.

Sui social tantissimi commenti, molti dei quali parlano di una vera e propria strategia messa in atto da Jessica. Diversi utenti, infatti, pensano che la cantante abbia abbandonato la casa perché certo di uscire nel televoto contro Helena e Ilaria. “Jessica è furba! È scappata una settimana prima che il pubblico la cacciasse!”, si legge su X.

“Comunque non siete stati in grado di gestirla. Vi siete fatti prendere per i fondelli da una psicopatica! Ringraziate il cielo che se n’è andata lei è non Helena!”, si legge tra i commenti si X in cui molti utenti pensano che l’addio di Jessica sia stata pura strategia.

“Finalmente ci siamo liberati di sta spocchiosa, presuntuosa e anche grande vigliacca, perché pur di non affrontare il televoto e scoprire di essere eliminata dal pubblico ha deciso di sottrarsi a questo rischio. Dentro di sé sa perfettamente di aver sbagliato ma non lo ammetterà mai”, scrive un altro utente di X.