“Un mostro”. Alex Belli, nuovo pesante retroscena sull’attore: è un’ex fidanzata a raccontare tutto

Nuovi guai per Alex Belli, l’attore al centro di tante polemiche al GF Vip continua a far parlare di sé. A sparare a zero contro di lui è una ex fidanzata. E non è la prima. Solo poche settimane fa infatti aveva tuonato contro Alex l’ex moglie Katarina Raniakova. Il vippone era dato definito come una persona instabile sentimentalmente, narcisista e fedifraga: “Io sono convinta che lui nella Casa ami Soleil, che quando uscirà amerà Delia, che quando andrà a fare un lavoro a Marrakech amerà quella che sarà li Lui ne è sempre convinto in quel momento”.



“Alla fine lui guarda tutte per vedere se lo guardano”. E ancora: “Ma non vede che donne si sceglie Alex? Siamo tutte straniere, significa che siamo sole, almeno all’inizio. Così tu pensi: ‘Lui è la mia famiglia’. Ma se mia madre avesse visto con i suoi occhi, mi avrebbe riportata a casa. Mi avrebbe detto: ‘Figlia mia, io non ti ho cresciuto per questo’”. Parole molto dure contro Alex Belli.



Ora al Settimanale Nuovo Tv parla Hellen Scopel, ex modella ed ex attrice nonché ex fidanzata di Alex Belli. “Il nome d’arte gliel’ho dato io. Lui si chiama Alessandro Gabelli, troppo lungo. Ho creato un mostro! La cosa più divertente è che ha copiato il mio curriculum. Ha scritto che ha studiato recitazione al Centro Teatro Attivo, la mia scuola, ma lui non ci era mai entrato!”.







La relazione tra Alex Belli ed Helen Scopel è durata tre anni. A chiuderla è stata lei dopo tradimenti e uscite fuori le righe. “Allora non l’ho denunciato, ora lo farei…”, ha spiegato. Il tradimento sarebbe, spiega Scopel, una prerogativa di Alex ed iniziati dopo 2 anni. Helen ha svelato inoltre un retroscena che coinvolge pure Katarina Raniakova.



“Successivamente ha tradito Katarina proprio con me. Continuava a cercarmi e una volta ho ceduto. Mentre ero con lui Katarina continuava a chiamarlo. Non ho più voluto vederlo”. Per ora Alex Belli non commenta. Certo che queste nuove rivelazioni non gli faranno piacere considerando che non è la prima volta. Prima di lei e Katerina aveva parlato Mila Suarez per due anni al fianco dell’attore.