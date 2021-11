Alex Belli e Soleil Sorge, dopo giorni di gelo e distacco c’è un aggiornamento. La “chimica artistica” di cui parlava l’attore sembrava svanita dopo l’ultima diretta e invece adesso, anche per merito di Gianmaria Antinolfi, si sono ritrovati.

L’imprenditore, che ricordiamo essere l’ex dell’influencer, ha perfino dato alcuni consigli ad Alex Belli per rompere il ghiaccio e tornare a essere amici nella Casa dopo un lungo confronto. “Lo sai che sto male a vederti così o non te ne frega un ca…? C’ho un magone, sono tre giorni… cosa ti ho fatto? No adesso me lo dici perché sinceramente così non riesco nemmeno ad andare a letto. Perché ti sei incespugliata in questa roba?”, ha esordito lui incontrando un po’ di resistenza almeno all’inizio.

Alex Belli, pace fatta con Soleil Sorge

“Posso averli anche io dei giorni che non sto bene? Anche adesso non ho voglia di parlare – ha risposto dura Soleil – Se dici di essermi amico dovresti farlo… Non dirmi le stronz…! Voi potevate venirmi a parlare. Io non ce l’ho con te ma fisicamente non sto bene”. Ma Alex Belli non si è arreso: “Sto male per te, sono incespugliato. Vengo da te e non riesco a parlare. Mi manchi…”.





“Ti voglio un bene dell’anima e ti difendo pure quando hai torto”, ha aggiunto Alex Belli. E Soleil ha colto la palla al balzo: “Tipo dal giorno dopo (l’incontro con Delia, ndr) potevi benissimo chiedermi come stessi. Ti ho detto che stavo poco bene e mi facevi critiche fisiche e personali. Dopo la cosa di Delia stavo somatizzando fisicamente. Nonostante io stessi male ti sono stata vicina. Io sto male e tu hai fatto di tutto tranne che starmi accanto”.

Possiamo tutti non cambiare opinione, però questo momento da parte di entrambi è stato vero.

Io credo che il motivo più grande per cui il teatrino di Alex sia crollato è proprio perché lui si è preso una cotta reale.#gfvip #gfvip6 pic.twitter.com/AQmek6ZIdd November 11, 2021

‘Mi sei mancato’

‘Mi sei mancata di brutto, mi sono mancati anche i tuoi starnuti’



Chiarimento Alex-Soleil #gfvip pic.twitter.com/JENt6hMgDD November 11, 2021

“Inizio ad avere i miei dubbi sinceramente. Non ti conosco se penso questo? Eh forse no, forse non ti conosco…”, ha proseguito l’influencer per poi sciogliersi definitivamente. Mani intrecciate e abbraccio finale: poco dopo Alex Belli e Soleil Sorge sono riusciti a chiarirsi ammettendo anche di essersi mancati reciprocamente. “Mi sono mancati anche i tuoi starnuti”, ha concluso l’attore scatenando i fan. Per qualcuno dopo questo “è crollato”.