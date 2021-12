La squalifica, poi il ritorno nella Casa: la 28esima puntata del GF Vip 6 è stata per larga parte dedicata ad Alex Belli. Era prevedibile dal momento che in questi giorni non si è parlato che di lui, dentro e fuori il reality show. L’attore ha avuto la possibilità di parlare con Soleil Sorge, ma anche di chiarire le sue posizioni con i vipponi che più l’hanno attaccato. Quindi Katia Ricciarelli, Biagio D’Anelli, Davide Silvestri e Jessica Selassié.

“Voi sapete quanto vi ho voluto bene, non sono un manipolatore e non volevo intossicarvi. Quello che ho fatto è stato mettermi al vostro servizio, io lo so quanto pesava questa cosa qua, se fosse venuta Delia prima io sarei andato via. Avevo una cosa più importante da salvaguardare quando ho progettato la caccia al tesoro per Sole non era manipolazione. Sono felice ma non potevo più stare qua”, le parole di Alex Belli.

Il cappotto di Alex Belli venduto all’asta: la cifra

Infine, attaccato duramente da Biagio D’Anelli, Alex Belli ha confessato: ”Se c’è una cosa che ho progettato qua dentro è stata la mia uscita”. Quindi era programmata, come sospettava il pubblico ma anche la stessa Soleil Sorge. Finito il confronto coi vipponi, l’attore è tornato in studio e lì è uscito un curioso retroscena.





È stato Alfonso Signorini a introdurre l’argomento e svelare poi che dopo la puntata precedente, quella ormai famosa della squalifica di Alex Belli, il suo cappotto è stato venduto all’asta su internet. Ricordate? Davanti a una Delia Duran in giallo lime, l’attore ha indossato un capospalla scuro con dettagli rossi. La cifra sborsata per averlo? Ben 12mila euro!

… ed è il momento anche delle stoccate delle nostre opinioniste per Alex. #GFVIP pic.twitter.com/rcNbgEsXmk December 17, 2021

Uscita la cifra da capogiro per il cappotto di Alex Belli, l’intervento di Sonia Bruganelli. L’opinionista del GF Vip 6 voleva vederci chiaro e ha domandato all’attore se fosse stato lui stesso a venderlo, ma lui ha spiegato: “Appena sono arrivato a casa me l’hanno tolto e l’hanno messo su eBay. Purtroppo non so chi l’ha messo”. Ovviamente la cifra del cappotto è stata commentatissima, anche in rete.