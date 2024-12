Ballando con le Stelle, gelo in studio tra Leonardo Pieraccioni e Luca Barbareschi. Nella puntata del 14 dicembre oltre al ritorno in giuria di Guillermo Mariotto con tanto di misterioso insulto dietro le quinte, c’è stato anche un momento di forte imbarazzo. Durante la serata la ballerina per una notte Francesca Chillemi è stata accompagnata dai colleghi Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani.

Ebbene il comico toscano ha punzecchiato Luca Barbareschi insieme a Siani: “Madonia è stato squalificato, al posto suo è arrivato Samuel Peron, che però si è stirato il polpaccio. E in tutto ciò che faceva Barbareschi? Si è messo a piangere! Lui è sensibile. Nina Zilli non ha accettato il ripescaggio e poi si è fatta male alle costole e a questo punto Barbareschi si è rimesso a piangere! La Pellegrini è rimasta senza il maestro e Pasquale La Rocca senza il vip e cos’hai pensato tu Milly? Mettiamoli insieme! Ma a un certo punto un signore con il boa giallo è scappato con i ballerini e Amanda Lear. E lì Barbareschi finalmente si è messo a ridere”.

Pieraccioni scherza, Barbareschi non la prende bene: il precedente tra i due

Mentre Leonardo Pieraccioni scherzava in tanti hanno notato il volto di sfinge di Luca Barbareschi. Di sicuro il concorrente non è sembrato aver preso bene quelle battute. Così Selvaggia Lucarelli ha evidenziato: “Io ho ammirato molto la costanza di Luca, non ha mai avuto un cedimento, nonostante i pianti continui“. E Barbareschi serio: “Ma io ho pianto una sola volta! Ma è che Pieraccioni ha dovuto fare la gag”. La giurata a quel punto ha ribattuto: “Vabbè dai è una battuta, non fare il Teo Mammucari della situazione, Leonardo ha solo fatto ironia. Non prendertela per quella che è una battuta”.

Ma perché Luca Barbareschi ce l’avrebbe con Leonardo Pieraccioni? Il giornalista Massimo Falcioni ha rispolverato un vecchio post del comico proprio contro l’attore: “Ho comprato la scatola del “filosofo dai fa te” e oggi vorrei discernere su Barbareschi che piglia a calci e pugni l’inviato de Le Iene. L’attore si fa per “dare” qualcosa, per gioire se in qualche modo si è riusciti a regalare una piccola emozione. Il pubblico da sempre sceglie in modo del tutto naturale i propri attori”.

Pieraccioni ha fatto battute su Barbareschi e quest'ultimo pare non le abbia molto gradite (la faccia parlava chiaro).

Tra i due del resto non scorre buon sangue. Nel 2012, infatti, sempre Pieraccioni attaccò l'attore dopo l'aggressione alla iena Filippo Roma#ballandoconlestelle pic.twitter.com/hliRKuRrTd — Massimo Falcioni (@falcions85) December 15, 2024

“Se non sei tra gli attori che godono di questa scelta – aveva scritto Pieraccioni – potresti fare anche di tutto per importi, politico compreso. È chiaro però che dentro di te c’è un blackout tale d’identità che se uno ti chiede: “perchè non fai dunque il politico?” e te ti senti un attore che deve fare il politico per fare l’attore finisci i verbi, ti scureggia il cervello e dai schiaffi a destra e manca. Soluzione: fai il politico e vai in parlamento e basta se ci credi, altrimenti fai solo l’attore e rimettiti però al giudizio del pubblico che è sovrano. Qualora le tue proposte non piacciano (nessuno ha mai spinto la gente in un cinema oppure ha spinto loro il tasto del telecomando) rassegnati oppure rispolvera il tuo diploma da maestro elementare se ce l’hai. Li ho spesi bene questi 35 euro per la scatola filosofica o no?”.

