La serata di ieri, 14 dicembre 2024, ha segnato il tanto atteso ritorno di Guillermo Mariotto nella giuria di Ballando con le Stelle, dopo un periodo di assenza che ha suscitato non poche polemiche e speculazioni. Il noto stilista venezuelano, che ha ricoperto il ruolo di giurato per oltre vent’anni, era stato al centro di un controverso episodio che lo aveva visto abbandonare lo studio durante una puntata, scatenando voci su presunti comportamenti inappropriati. Mariotto si era allontanato dallo show il 30 novembre, in un momento di grande tensione.

Inizialmente, la sua assenza era stata attribuita a motivi di lavoro e successivamente a problemi di salute. Tuttavia, il suo gesto improvviso aveva sollevato interrogativi, soprattutto dopo le accuse di molestie che erano emerse in seguito a un episodio in cui aveva toccato un ballerino mentre gesticolava. Fortunatamente, tali accuse sono state smentite da lui stesso, dalla conduttrice Milly Carlucci e dalla presunta vittima. Durante la semifinale di ieri sera, Mariotto ha avuto l’opportunità di scusarsi pubblicamente.





Con un mazzo di fiori in mano, ha espresso il suo rammarico per l’accaduto: “Mi sono sentito male per lo stress e mi scuso sinceramente con tutti voi. Ho mancato di rispetto a Milly e al pubblico”. Queste scuse sono state considerate una condizione necessaria per il suo reintegro nel programma, evidenziando l’importanza della comunicazione e del rispetto reciproco all’interno del format. Eppure il pubblico non ha gradito affatto.

Imbarazzante la trasmissione Mariotto-centrica: hype, filmati, tragedie greche… il giudice che diventa protagonista. #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/slKGiblNKd — giovanni mercadante  (@giuvannuzzo) December 14, 2024

A che livelli siamo arrivati…Ma si può? A me è sempre stato simpatico Mariotto, ma vederlo così mi fa pena e ribrezzo. Mi dispiace ma sei caduto in basso ''a Mariò''… #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/AkDpqn2uEu — Cavaliere di Luce (@cavalierediluce) December 7, 2024

Sui social infatti, in tantissimi hanno voluto commentare l’accaduto con parole terribili per il giudice. “Non sta bene, lasciatelo andare”, scrive un utente, commentando la sua entrata con i fiori. “Un pagliaccio, vergogba”, scrive un altro, “non si merita quella sedia, guardate come sta, non è adatto…”, ancora. Eppure il ritorno di Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle rappresenta non solo un momento di riappacificazione personale ma anche un’importante lezione sul valore della comunicazione aperta e delle scuse sincere. Eppure in tanti sospettano che ci sia qualcosa di più. Che il povero Mariotto non stia bene. Ma nessuna conferma ci arriva dai canali ufficiali.

La produzione di #BallandoConLeStelle riesce a peggiorare la pagliacciata che tanto si e' (ingiustamente) parlato.Alle 23.00 rientra #Mariotto dopo discorso di #MillyCarlucci che sembrava piu' un'areampicata sugli specchi e neanche fosse morto, video pic.twitter.com/4QgxaMTCGM — 🇮🇹𝒜𝓃𝓉ℴ𝓃𝒾ℴ♋👀 (@Piccanto66) December 14, 2024

Non ci sto capendo più niente #BallandoConLeStelle #Mariotto pic.twitter.com/K364uHNOnm — elena romanazzi (@ElenaRomanazzi) December 14, 2024

Non so voi ma io tra la parte di pubblico che NON ha capito il momento “emotivamente difficile” di Mariotto. Una recita venuta malissimo che prende fortemente in giro il pubblico e al contempo il format e tutto il cast di #BallandoConLeStelle. Vergognoso. Da cambiar canale. — Claudia Cabrini (@Claudia_Cabrini) December 14, 2024

Tuttavia, con Mariotto nuovamente presente nella giuria, ci si aspetta che le ultime puntate siano ricche di tensione e spettacolo, confermando il suo ruolo cruciale nel programma. I ballerini hanno dato vita a performance straordinarie, con alcuni concorrenti che hanno ballato insieme a persone care come madri e compagni. La giuria ha assegnato punteggi variabili alle esibizioni, ma è stato evidente che l’attenzione del pubblico era rivolta anche al ritorno di Mariotto, il quale ha subito ripreso il suo posto tra i giudici.

