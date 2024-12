È bufera su Ballando con le Stelle. A far discutere il ritorno di Guillermo Mariotto nel programma di Rai Uno. Dopo due settimane di indiscrezioni, ieri Mariotto ha ripreso il suo posto dietro il bancone della giuria, vicino a Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Tutto perdonato, nonostante l’episodio controverso avvenuto il 30 novembre, quando lo stilista abbandonò gli studi durante la diretta insieme ad Amanda Lear e ad alcuni ballerini. Nessuna sanzione è stata imposta dalla Rai, mentre Mariotto si è giustificato con il troppo stress.

Milly Carlucci, pur accogliendolo nuovamente con un sorriso, gli ha rivolto un avvertimento chiaro: d’ora in poi sarà necessario mantenere un comportamento più professionale. Tuttavia, sul web e tra il pubblico è scoppiata una polemica accesa, alimentata anche dai commenti al vetriolo di Sonia Bruganelli, ex concorrente di questa edizione dello show.

Via social Sonia Bruganelli ha lanciato una stoccata a Mariotto, ricordando come in passato il giudice fosse stato severo con Angelo Madonia, compagno della stessa Bruganelli ed ex maestro di Ballando, allontanato dal programma di Milly Carlucci dopo un diverbio con la giuria, in particolare con Selvaggia Lucarelli.

Così ieri Sonia ha scritto con evidente sarcasmo: “Ai suoi tempi le regole erano molto più rigide… ops, povero Mariotto”. E ancora: “Ogni riferimento a fatti e persone…”. I suoi commenti sono stati accompagnati dalle recenti dichiarazioni dello stesso Mariotto, che, durante un’intervista a La Volta Buona, aveva espresso un’opinione netta sulla questione Madonia.

Queste le parole usate in quella occasione dal giurato: “Ai miei tempi, le regole erano molto più rigide. Quando è iniziato Ballando con le Stelle, chi commetteva un errore veniva eliminato immediatamente, quasi come se avesse commesso un peccato mortale! Oggi le cose sono diverse. Ma, onestamente, avrei dato il benservito ad Angelo Madonia sul colpo“.

Bruganelli ha così sottolineato la contraddizione tra l’intransigenza mostrata da Mariotto nei confronti di Madonia e il trattamento decisamente più indulgente riservato a lui stesso per un episodio altrettanto grave. Sotto il post di Sonia sono apparsi molti commenti da parte del pubblico di Ballando. E tanti sembrano essere d’accordo con la posizione dell’ex concorrente