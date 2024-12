Al Grande Fratello uno degli episodi più discussi dell’ultimo periodo ha avuto come protagoniste Helena e Jessica. Quest’ultima si è comportata in un modo particolare, dicendo anche qualcosa di pesante ai danni della coinquilina. E ora la famiglia della Prestes, per bocca della sorella Mariana, ha deciso di rompere il silenzio e di dire ogni cosa che pensano.

Situazione delicata dunque al Grande Fratello con Helena che non sa ovviamente di questo intervento della sorella, ma potrebbe essere avvisata nel corso della prossima puntata in diretta. Molti telespettatori si erano schierati dalla parte dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, prendendo le distanze dall’atteggiamento della cantante.

Leggi anche: “Non entra più per ora”. Grande Fratello, dietrofront di Signorini sulla famosa: pubblico deluso





Grande Fratello, cose brutte subite da Helena: ora interviene la famiglia

Come ricordato dal sito Biccy, Helena è stata trattata male da Jessica al Grande Fratello, infatti l’ha attaccata col termine ‘pazza’. E la Prestes ha poi esclamato: “Ragazzi, ma lo vedete come mi guarda? Anche oggi mi ha guardato così due o tre volte. Lei adesso ha me nel mirino. Ieri notte in camera stava sdraiata, mentre mi mettevo il pigiama, e mi fissava a pochi centimetri di distanza. Io inizio ad avere paura. Magari che ne so, se ha qualche oggetto vicino me lo tira addosso”.

E ora la sorella di Helena, senza mai nominare direttamente Jessivca, l’ha però attaccata difendendo ovviamente la sua parente più stretta: “Dare della pazza a una donna non è solo un insulto: è un tentativo di silenziarla. Questa etichetta, usata quando mancano argomenti, riflette una società che delegittima il diverso e invalida la forza femminile. Non è pazzia pensare, sentire o agire in modo autentico; è pazzia ricorrere all’offesa per evitare il dialogo. Il rispetto sta nell’ascolto, non nell’annullamento. Abbiamo il coraggio di argomentare, non di attaccare”.

Non resta che attendere eventuali chiarimenti tra Helena e Jessica, anche se la Morlacchi le ha pure negato il saluto qualche giorno fa. Dunque, la tensione è molto alta e da qui la decisione di Mariana Prestes di intervenire in difesa della sorella.