Nella puntata dell’8 gennaio 2025 del Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha deciso di abbandonare il reality in segno di protesta contro la decisione della produzione di nominarla d’ufficio insieme a Ilaria Galassi ed Helena Prestes, a seguito di accesi scontri avvenuti nelle settimane precedenti. La scelta di Jessica ha suscitato diverse reazioni tra i coinquilini, in particolare quella di Luca Calvani. L’attore ha espresso il suo punto di vista, affermando di ritenere che Jessica avesse adottato una strategia nel suo comportamento all’interno della Casa. Inoltre, è emerso un retroscena riguardante una proposta avanzata da Jessica a Luca.

Secondo quanto riportato, la cantante avrebbe suggerito all’attore di fingere una relazione sentimentale per aumentare le loro possibilità di permanenza nel gioco. Questa rivelazione ha aggiunto ulteriore complessità alla dinamica tra i due concorrenti, già caratterizzata da tensioni e incomprensioni. Luca ha manifestato disagio per alcune esternazioni di Jessica, interpretandole come mancanza di rispetto nei suoi confronti.





Ora tuttavia, l’abbandono di Jessica ha lasciato un vuoto nella Casa e ha portato gli altri concorrenti a riflettere sulle dinamiche interpersonali e sulle strategie adottate nel corso del gioco. Anche Luca è rimasto visibilmente scossa da questa cosa, anche se è dalla parte di Helena Prestes, chiaramente. Anzi, proprio ieri sera ha più volte cercato di placare l’amica visto che secondo lui, Jessica si stava scavando la fossa da sola.

Stamattina Luca Calvani ha deciso di riprendere il discorso di ieri sera e di farlo con un po’ più di calma. Eppure nel dirlo ha anche ammesso che sarebbe pronto ad uscire se avesse torno. Il suo ragionamento fuori in giardino è stato: “Io questo ho detto a Jessica.. non hai protetto la tua amica (Ilaria), hai strumentalizzato questa cosa per tuo piacimento e il tuo comodo. Se il mio rigore e la mia coerenza vi è scomoda, nominatemi, ma io esco di qui tra cinque guanciali”.

Luca è sereno che quello che è successo lo lasci dormire tranquillo. In effetti non sembra mai aver esagerato con nessuno, in particolare con Jessica che invece si era completamente invaghita dell’attore toscano. E non è escluso che proprio la Morlacchi abbia deciso di uscire non solo perché aveva paura di perdere contro Helena al televoto, ma perché ieri sera è stato evidente che Calvani non era più dalla sua parte.

