L’abbandono di Jessica Morlacchi al Grande Fratello ha catalizzato moltissima attenzione nella puntata in diretta dell’8 gennaio. La decisione della produzione di mettere lei, Helena e Ilaria al televoto d’ufficio ha fatto infuriare la cantante che ha deciso di andarsene per protesta. Avrebbe voluto che la brasiliana subisse un provvedimento peggiore rispetto al suo.

Ma il Grande Fratello ha agito diversamente e Jessica ha optato per l’addio al reality show, nonostante altri concorrenti e le opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici abbiano provato a farla rimanere. Nelle scorse ore si è pure saputo che lei sarebbe pronta a compiere qualche gesto forte alla luce di quanto accaduto.

Grande Fratello, la decisione forte di Jessica dopo l’abbandono

Infatti, Jessica avrebbe avuto una reazione clamorosa una volta uscita dal Grande Fratello. Una follower di Deianira Marzano le ha infatti scritto: “Ieri Jessica doveva fare il suo ingresso in trasmissione, deciso all’ultimo minuto. Ma appena l’hanno presa dalla casa per portarla in studio, si è rifiutata di entrare e ha chiesto di tornare a casa“. Ma c’è anche di più.

Infatti, potrebbe adesso adire anche le vie legali, stando a questa indiscrezione: “Anzi, ha detto che si rivolgerà al suo avvocato per capire meglio la situazione. Non so cosa stia succedendo, ma sembra che ci sia qualcosa sotto… Ti giuro, qua non ci stiamo capendo più nulla”.

Dunque, potrebbero esserci pure sviluppi giudiziario dopo l’abbandono definitivo di Jessica, che ricordiamo ha dato della “instabile” a Helena nel corso della puntata.