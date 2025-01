Jessica Morlacchi non è più una concorrente del Grande Fratello. Ha deciso di ritirasi a sorpresa, nel corso della puntata dell’8 gennaio. La decisione improvvisa, ma non per lei che ha ammesso di averla meditata tempo fa, è arrivata però solo dopo il verdetto degli autori: nomination d’ufficio e quindi diretta al televoto insieme a Helena Prestes e Ilaria Galassi. Non ha sentito ragioni: nonostante i tentativi di tutti, ha preferito uscire.

Nemmeno a dirlo, questo ritiro di Jessica Morlacchi dal Grande Fratello 2024 ha fatto e sta facendo discutere tutti. Non solo i fan del programma, divisi sull’opportunità di fare questa scelta drastica, ma anche gli addetti ai lavori, i concorrenti stessi e anche gli ex concorrenti, che conoscono bene i meccanismi del reality.

Jessica fuori dal GF, la cifra che dovrà pagare come penale

L’ex cantante dei Gazosa ha scelto di abbandonare il gioco e come accade in questi casi dovrà pagare la penale per il ritiro anticipato. Insomma, i guai veri ancora devono arrivare. Ma di quanti soldi stiamo parlando? Secondo quanto emerso da dichiarazioni di ex inquilini e da voci di corridoio, le penali previste per chi lascia il reality prima della scadenza variano, ma possono essere particolarmente elevate.

Addirittura Enzo Paolo Turchi aveva rivelato che queste cifre possono raggiungere i 50mila euro, a seconda degli accordi presi. Una somma, questa, che serve non solo a compensare la produzione per i disagi creati dall’abbandono, ma anche da deterrente per altri che potrebbero essere tentati di lasciare il reality.

“Non tutti i concorrenti hanno lo stesso trattamento. Le penali vengono calibrate in base alla notorietà del personaggio e al tempo di permanenza nella casa”, ha svelato un altro ex concorrente. L’importo esatto della penale che dovrà pagare Jessica non è dato da sapere ma è probabile che si aggiri intorno a queste cifre altissime. Insomma, brutta storia per lei…