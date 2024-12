Dal primo gennaio WhatsApp smetterà di funzionare su questi dispositivi. Per evitare di perdere le conversazioni sarà necessario effettuare un backup delle chat. La decisione mira a garantire la sicurezza e l’efficienza dell’applicazione che appartiene a Meta, il colosso tech che controlla anche Facebook, Instagram e Threads. Meta che nell’ultimo anno ha avuto diversi problemi, l’ultima volta due settimane fa con un down di diverse ore.

L'azienda aveva rilasciato un messaggio agli utenti: "Facebook è attualmente in manutenzione, ma dovresti poter accedere nuovamente tra pochi minuti. Nel frattempo, puoi leggere di più sulle ragioni di questo messaggio. Grazie per la tua pazienza mentre miglioriamo il sito".





WhatsApp, del 1°gennaio stop sugli smartphone Android KitKat

Tornando a WhatsApp, negli anni ha introdotto tecnologie avanzate e miglioramenti costanti in termini di sicurezza. Ecco l’elenco dei modelli su cui l’App non funzionerà più: Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini Motorola: Moto G (1a Gen), Razr HD, Moto E 2014 HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601 LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90 Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.

Questi dispositivi, molti dei quali ancora usati come telefoni secondari, diventeranno incompatibili con WhatsApp. Gli utenti dovranno quindi considerare alternative per continuare a comunicare. Creata nel 2009 era stata ideata per dispositivi mobili, solo in un secondo momento era stata sviluppata anche una versione per computer desktop, per la quale è necessario collegare il proprio numero telefonico di cellulare standard.

Dapprima si poteva comunicare solo tra singole persone o in gruppi di singoli, ma a settembre 2017 la società aveva annunciato una piattaforma commerciale che avrebbe consentito alle aziende di fornire un servizio clienti agli utilizzatori su larga scala.