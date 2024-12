Presto mamma per la prima volta e così la già grande famiglia di Uomini e Donne si allarga ancora. Con grossa sorpresa dei suoi fan, l’annuncio è arrivato, nemmeno a dirlo, su Instagram : ha pubblicato alcuni teneri scatti in compagnia del suo compagno, Nicolò Del Mela, ed espresso tutta la sua gioia per questa notizia della gravidanza.

“Con l’adrenalina ancora a mille dall’emozione, le mani che mi tremano un pochino mentre ve lo scrivo, ma con la felicità dentro il cuore, volevamo dirvi che la nostra piccola famiglia si sta per allargare”, le parole dell’ex Uomini e Donne. Nelle foto in questione la coppia è ritratta nella nuova casa e ci sono anche le foto dell’ecografia: “Ti aspettiamo scricciolo”.

UeD, bebè in arrivo: l’ex protagonista è incinta per la prima volta

Nel 2025 Marta Pasqualato darà alla luce il suo primo figlio. La sua partecipazione a Uomini e Donne risale al 2018: corteggiava il tronista Nicolò Brigante, che poi scelse Virginia Stablum. Oggi, oltre a futura mamma, è un medico e una blogger e influencer su Instagram.

Studiava medicina già ai tempo del dating show dove si è distinta subito per il suo carattere. Oggi lavora come medico di famiglia per 1380 pazienti a Martellago nel Veneziano: “Il posto in cui sono rimarrà vacante. Spero di poter rimanere per dare continuità ai pazienti che seguo, mi sembra giusto per loro”, aveva spiegato in un’intervista al Corriere.

La ex corteggiatrice ha perso suo padre e non ha mollato il percorso di studi nella medicina anche per lui: “Ho sempre desiderato fare medicina fin da quando ero piccola. Non ho mai desiderato fare altro. Ho perso mio papà quando avevo 23 anni, 2 anni prima di fare Uomini e Donne, lui non me l’avrebbe mai permesso. Ero a casa con lui, ha avuto un malore improvviso. Per me è stato un trauma, per molti anni non sono riuscita a parlarne, ho ricominciato da poco. E quando l’ho fatto mi sono resa conto che negli ultimi anni ho portato avanti questa cosa per lui. Non ci ho nemmeno pensato a cambiare lavoro”, aveva raccontato ancora Marta Pasqualato.