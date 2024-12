Ultimamente abbiamo raccontato spesso colpi di scena al trono over di Uomini e Donne. Addii, uscita di coppia, grandi ritorni di vecchi protagonisti, segnalazioni forti e liti accese in studio sono praticamente all’ordine del giorno nel dating show di Maria De Filippi ma anche il trono classico sta riservando grosse sorprese all’affezionato pubblico di Canale 5.

Dopo la ‘cacciata’ di Alessio Pecorelli, sempre a seguito di segnalazioni pesanti, sono rimasti in ballo Martina De Ioannon e Francesca Sorrentino, entrambe ex di Temptation Island anche se in due diverse edizioni e Michele Longobardi, conosciuto come ex corteggiatore di Manuela Carriero. E l’ultima bomba riguarda il trono di Francesca.

UeD, un ex GF Vip per Francesca Sorrentino

Martedì 9 dicembre si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne e Lorenzo Pugnaloni, esperto del programma, ha segnalato le novità più significative delle puntate che il pubblico vedrà in tv fra qualche settimana. Il nuovo colpo di scena, dicevamo, riguarda Francesca Sorrentino.

Il suo percorso a UeD è stato fatto di alti e bassi e, a seguito di alcune divergenze, è rimasta con un solo corteggiatore. Ha scelto lui? Ha lasciato da sola il programma? I fan aspettavano con ansia la nuova registrazione e, riporta Lorenzo Pugnaloni, la tronista ha spiazzato tutti.

Non solo ha annunciato di non essere pronta alla scelta ma anche di non voler abbandonare la trasmissione. Quindi Francesca ha chiesto alla produzione di far arrivare nuovi corteggiatori, che martedì hanno fatto il loro ingresso in studio. E sapete chi ha sceso quelle scale? Un ex Vippone del Grande Fratello, Gianluca Costantino. Non resta che aspettare gli altri spoiler capire come si evolverà la situazione.