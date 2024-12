Quando manca poco all’interruzione per le vacanze natalizie Uomini e Donne potrebbe perdere un altro dei suoi protagonisti, dopo il tronista Alessio ci sarebbe qualcun altro pronto a lasciare lo studio. Più che un addio voluto, un allontanamento necessario: Maria De Filippi, in buona sostanza, sarebbe costretta a cacciarla anche se, c’è da giurarci, a malincuore. Intanto nello studio tiene banco al caso Gemma Galgani che da poco ha scoperto della doppia vita di Fabio.

Ma il pubblico, nonostante tutto, continua a dimostrarsi duro con Gemma Galgani. Si legge sui social: “Tutta questa sceneggiata è stata fatta esclusivamente perché non è stata invitata a Capodanno da lui perché in fin dei conti a lei non interessa veramente l’amore ma seguire l’iter tra una coppia. Romanticismo, week end, viaggi, non vedo sentimento autentico”.





Uomini e Donne, Francesca Sorrentino potrebbe lasciare il trono

“Come non né ho mai visto in lei in storie passate, lei è solo innamorata dell’idea dell’amore, tutto si deve svolgere secondo i suoi piani, non c’è nulla fatto di pancia”. E l’amore potrebbe non trovarlo Francesca Sorrentino, la tronista che la produzione potrebbe essere costretta ad allontanare per causa di forza maggiore.

Cosa è success? Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato le anticipazioni delle cose più importanti che sono accadute in studio durante le registrazioni del 9 dicembre. Spiega come Francesca Sorrentino sia rimasta con un solo corteggiatore e potrebbe abbandonare il trono. Le regole di Uomini e Donne, del resto sono chiare e non ci saranno eccezioni.

Francesca è infatti davanti ad un bivio: o sceglie Francesco (l’unico in studio per lei) o lascia il programma come ha fatto Alessio qualche settimana fa. Staremo a vedere cosa succederà.